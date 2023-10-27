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Москва

Бесплатный вебинар

Главные ошибки в подготовке к ЕГЭ: что мешает получить максимум баллов

8 ноября 19:00 по МСК

ДЛЯ КОГО

ученики 11 класса и их родители

ФОРМАТ

онлайн

БОНУС-ПАМЯТКА

«Самые популярные направления для поступления в вуз»

Чем поможет вебинар

Сделает экзамен понятнее

Разберетесь с форматом и организацией ЕГЭ: какие будут задания, сколько времени дают на решение, как заполнять бланк

Поможет с подготовкой

Составите индивидуальную стратегию подготовки, которая без выгорания приведет к результату в 80+ баллов

Научит обходить ловушки

Не будете допускать ошибки, которые часто встречаются на экзамене

Снизит уровень стресса

Избавитесь от лишних переживаний, будете решать задания ЕГЭ внимательно и уверенно

Что вам расскажут эксперты?

Из каких важных шагов состоит успешная подготовка к ЕГЭ: как сочетать теорию и практику
Почему не обязательно зубрить учебник «от корки до корки», и в какие мифы о ЕГЭ не нужно верить
Какие психологические установки помогут не бояться ЕГЭ

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Вебинар пройдет 8 ноября 19:00 по МСК


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