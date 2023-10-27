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Бесплатный вебинар
Главные ошибки в подготовке к ЕГЭ: что мешает получить максимум баллов
8 ноября 19:00 по МСК
ДЛЯ КОГО
ученики 11 класса и их родители
ФОРМАТ
онлайн
БОНУС-ПАМЯТКА
«Самые популярные направления для поступления в вуз»
Чем поможет вебинар
Сделает экзамен понятнее
Разберетесь с форматом и организацией ЕГЭ: какие будут задания, сколько времени дают на решение, как заполнять бланк
Поможет с подготовкой
Составите индивидуальную стратегию подготовки, которая без выгорания приведет к результату в 80+ баллов
Научит обходить ловушки
Не будете допускать ошибки, которые часто встречаются на экзамене
Снизит уровень стресса
Избавитесь от лишних переживаний, будете решать задания ЕГЭ внимательно и уверенно
Что вам расскажут эксперты?
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Вебинар пройдет 8 ноября 19:00 по МСК
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