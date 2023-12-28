- 11-10 класс
- 9-8 класс
- 7-5 класс
- Цифровые профессии
Бесплатный онлайн-практикум
Месяц до итогового собеседования! Как помочь ребенку подготовиться?
14 января 12:00 по МСК
Для кого
ученики 9 класса и их родители
Формат
онлайн
Стоимость
бесплатно
Зачем приходить на вебинар
Точно понять формат экзамена
Обсудим, как проходит итоговое собеседование и по каким критериям ставят зачет для допуска к ОГЭ
Узнать о сложностях экзамена
Расскажем, что вводит подростков в стресс при устном ответе и мешает получить зачет
Помочь ученику в подготовке
Поделимся методами, с которыми в краткие сроки девятиклассник научится грамотно и уверенно рассуждать вслух на экзамене
Повлиять на общее развитие ученика
Поможем справиться со страхами «чистого листа» и ответов у доски, научим говорить без ошибок и строить красивую речь
О чем вам расскажут эксперты?
Почему итоговое собеседование — это первый важный этап перед ОГЭ
В чем главные проблемы учеников на устном экзамене и как их решить
Как ускоренно подготовиться к собеседованию и спокойно получить зачёт