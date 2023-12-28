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Москва

Бесплатный онлайн-практикум

Месяц до итогового собеседования! Как помочь ребенку подготовиться?

14 января 12:00 по МСК

Для кого

ученики 9 класса и их родители

Формат

онлайн

Стоимость

бесплатно

Зачем приходить на вебинар

Точно понять формат экзамена

Обсудим, как проходит итоговое собеседование и по каким критериям ставят зачет для допуска к ОГЭ

Узнать о сложностях экзамена

Расскажем, что вводит подростков в стресс при устном ответе и мешает получить зачет

Помочь ученику в подготовке

Поделимся методами, с которыми в краткие сроки девятиклассник научится грамотно и уверенно рассуждать вслух на экзамене

Повлиять на общее развитие ученика

Поможем справиться со страхами «чистого листа» и ответов у доски, научим говорить без ошибок и строить красивую речь

О чем вам расскажут эксперты?

Почему итоговое собеседование — это первый важный этап перед ОГЭ
В чем главные проблемы учеников на устном экзамене и как их решить
Как ускоренно подготовиться к собеседованию и спокойно получить зачёт

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Вебинар пройдет 14 января 12:00 по МСК


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Как еще с нами можно связаться