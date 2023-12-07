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Москва

Мастер-класс для учеников 10-11 классов

Ловушки и лайфаки ЕГЭ: сдаем на 80+

🕑 23 декабря 17:00


📍 г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.

11 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:

Усиленно готовиться к ЕГЭ по предметам

Закрывать пробелы всей школьной программы

Готовиться к ЕГЭ и переходу в Вуз

Потому очень важно составить план действий уже сейчас

На мероприятии:

Узнаете, на что влияют результаты ЕГЭ при поступлении в вуз
Научитесь актуальным лайфхакам предстоящего экзамена
Разберете структуру и формат ЕГЭ
Построите оптимальную стратегию подготовки

О MAXIMUM Education

Инновационные технологии в онлайн-обучении

10

лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

50+

учебных центров рекомендуют нас

1300

сертифицированных преподавателей

305 000+

учеников по всей России

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3️⃣ Адресг.

г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.

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