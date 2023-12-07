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Москва

Мастер-класс для учеников 8-9 классов

Колледж или школа: что выбрать девятикласснику

🕑 17 декабря 11:00


📍 г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.

9 класс - первый важный рубеж, где каждому школьнику предстоит:

Вспомнить школьную программу, закрыть пробелы в знаниях

Сделать выбор: уходить в колледж или в 10 класс

Подготовиться и сдать ОГЭ

Как все успеть и сделать правильный выбор?

На мастер-классе:

Разберем плюсы и минусы обучения в колледже в сравнении со школой
Расскажем, как школьнику найти профессию по душе, и как родитель может помочь с выбором
Поможем определиться, нужно ли подростку получать высшее образование

О MAXIMUM Education

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лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ

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3️⃣ Адресг.

г. Набережные Челны, Новый город, 23/09 (офисное здание, вход со стороны школы №32), второй этаж, 217 каб.

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