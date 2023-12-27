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Мастер-класс для учеников 10-11 классов
Какие экзамены сдавать, чтобы поступить на бюджет
🕑 14 января 12:00
📍 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 15
11 класс — один из самых важных периодов для каждого ученика, ведь нужно:
Усиленно готовиться к ЕГЭ по предметам
Закрывать пробелы всей школьной программы
Готовиться к ЕГЭ и переходу в Вуз
Потому очень важно составить план действий уже сейчас
На мастер-классе:
Узнаете, на что влияют результаты ЕГЭ при поступлении в вуз
Научитесь актуальным лайфхакам предстоящего экзамена
Разберете структуру и формат ЕГЭ
Узнаете, какие сдавать экзамены, чтобы поступить на бюджет
О MAXIMUM Education
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