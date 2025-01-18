Я скачала бесплатный сборник для подготовки к ЕГЭ по биологии и просто в восторге! Все темы подробно разобраны, куча ярких и наглядных шпаргалок в одном месте, и задания взяты с ФИПИ. Особенно пригодились реальные пробники в конце учебника, не надо думать, подходит ли это под актуальный формат или нет, все свежее. Огромное спасибо за такой ресурс!