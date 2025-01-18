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Сборник всех заданий и фишек ОГЭ и ЕГЭ-2025
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Мнение школьников о сборнике:
Алиса, 11 класс
31 января 2025
Я скачала бесплатный сборник для подготовки к ЕГЭ по биологии и просто в восторге! Все темы подробно разобраны, куча ярких и наглядных шпаргалок в одном месте, и задания взяты с ФИПИ. Особенно пригодились реальные пробники в конце учебника, не надо думать, подходит ли это под актуальный формат или нет, все свежее. Огромное спасибо за такой ресурс!
Владимир, 9 класс
28 января, 2025
Учебник классный, вся информация в полном объеме, есть куча азов, мелочей и множество остального. Пользуюсь им больше месяца, но все равно ещё не прочитал весь!
Катя, 9 класс
22 января 2025
Я вообще гуманитарий, мне математика очень сложно дается. Нравится, что в сборнике ПОШАГОВО объясняется решение заданий, есть четкие алгоритмы действий. Мне, как человеку, далекому от математики, так гораздо проще. Все нравится.
Полина, 10 класс
13 января 2025
Распечатала себе сборник, чтобы было легче учить все шпаргалки, которые есть на первых страницах. Можно не лазить в интернете в поиске неизвестных ноу-нейм страниц, здесь материалы подготовлены учителями, которые сами готовят к экзаменам и явно знаюи разные фишки и ловушки. Удобно, все нужное для ЕГЭ в одном месте.