Зачем нужна эта консультация?
Определить уровень знаний
Понять, какие темы нужно подтянуть после каникул
Закрыть пробелы в школьной программе
Начать год с хороших оценок, легче усваивать новую информацию, составить эффективный план подготовки к ОГЭ или ЕГЭ
Подготовиться к новым предметам
Почувствовать интерес к изучению дисциплин, которых раньше не было в расписании
Наладить режим дня
Легко просыпаться к первому уроку и быть энергичным весь школьный день, успевать делать домашние задания и отдыхать
Получить заряд мотивации
Идти в школу с энтузиазмом и не испытывать стресс от занятий
В результате ученик
Поймет, какие предметы или темы нужно подтянуть и начнет грамотную подготовку к ОГЭ или ЕГЭ
Узнает, как получить пятерки уже на первых контрольных
Заинтересуется новыми школьными предметами
Научится лайфхакам, которые помогут сохранить баланс учебы и отдыха
Консультацию проведет эксперт MAXIMUM Education
- Находит общий язык с учениками
- Знает обо всех нюансах школьных тестирований и экзаменов
- Объяснит даже самую непростую тему
Как начать учебный год на отлично?
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