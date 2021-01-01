Школа
карьеры и предпринимательства
Программа для учеников 6—11 классов, на которой подростки создают свой первый бизнес-план, развивают soft skills и получают опыт в предпринимательстве и экономике.
Для кого эта программа
1.
Подросток очень активный, хочет развиваться, но не понимает, в каком направлении
2.
Подросток разочарован занятиями в школе, у него нет мотивации учиться
3.
Подросток ничего не хочет, ничем не увлечен, не понимает своих интересов
4.
Подросток интересуется бизнесом, предпринимательством, экономикой и хочет создать свой проект
Как построена программа
12 тренингов
о бизнесе
и менеджменте
о бизнесе
и менеджменте
Разбор 12
бизнес тем
бизнес тем
Бизнес игры
и решение
кейсов
и решение
кейсов
Упражнения
на развитие
soft skills
на развитие
soft skills
Работа
в команде
в команде
Воплощение
своей идеи
в проекте
своей идеи
в проекте
Финальная
защита
проекта
защита
проекта
Сертификат
об обучении
в школе
об обучении
в школе
Результаты выпускников Школы
Знают, как воплощать идеи в жизнь
Понимают, как работает бизнес и как управлять финансами
Умеют составлять базовый бизнес-план
Могут организовать работу и коммуникацию в команде
Владеют навыками публичных выступлений
Чувствуют заряд мотивации и вдохновения
Сколько стоит обучение в Школе карьеры и предпринимательства
12 тренингов
по 2,5 часа 1 раз в неделю
Мини-группа
до 15 человек
Разработка проекта
под руководством наставника
Защита проекта
перед группой
Цена за курс:
20 700 руб.