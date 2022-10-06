Акции MAXIMUM Education

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Курсы на 2023 год
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Найдено 12 курсов

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Найдено 12 курсов

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📚 11-8 классы
⌚️ 7 месяцев
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🌐 Онлайн
🏁 Октябрь
⏳ 8 месяцев
🙋‍♀️ ОГЭ и ЕГЭ
Три курса по цене двух
Комплексная подготовка ещë не была такой выгодной!
  • 💻 Уроки с индивидуальным планом
  • 📚 Группы до 20 человек
  • 📆 Гибкое расписание уроков
  • 🧐 Пробные экзамены
2 = 3 🌟
🎁 Бонус
✏️ЕГЭ
Гарантия поступления на бюджет
Даем юридическую гарантию поступления на бюджет
  • 📝 Даем юридическую гарантию поступления на бюджет
  • ⭐️ Пройдите курсы по всем предметам, необходимым для поступления
  • 👍 Посетите 95% занятий
  • 🎯 Решите 100% домашних заданий и посмотрите 100% видеолекций
  • 📋 Подайте документы в 5 вузов, на 3 направления в каждом
  • 🏆 Поступите на бюджет или получите назад все деньги за курсы
Бесплатная консультация
🎁Бонус
✏️ОГЭ
Гарантия оценки 4 или 5 на ОГЭ
Получите юридическую гарантию высоких результатов на ОГЭ
  • ⭐️ Пройдите курс ОГЭ по выбранному предмету
  • 👍 Посетите 95% занятий
  • ⛳️Решите 100% домашних заданий и посмотрите 100% видеолекций
  • 🏆 Сдайте ОГЭ по предмету курса на 4 или 5, или мы вернём все деньги за курс
Бесплатная консультация
🎁 Бонус
Оплата материнским капиталом

  • 🌟 Любой образовательный курс MAXIMUM Education можно оплатить с помощью материнского капитала
  • 🗂 Поможем разобраться с процедурой оплаты и подготовить необходимые документы
Бесплатная консультация
🎁 Бонус
💵НДФЛ
Учитесь с нами выгодно!
Получите налоговой вычет до 6 500 рублей
  • 🏫 Доступно благодаря государственной лицензии на ведение образовательной деятельности
  • 🗂 Расскажем, как получить вычет и поможем в сборе необходимых документов
Бесплатная консультация
🌐 Онлайн
🏁 Октябрь
⏳ 8 месяцев
📝 90 уроков
MAXIMUM ИЗИ
Инновационный продукт с применением искусственного интелекта (AI)
  • 💻 Интерактивные онлайн-уроки: получай баллы за активность
  • 📚 Группы без ограничения участников
  • 📆 Каждый месяц 12 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 Пробный ЕГЭ с разбором заданий
2,000
от 1490 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
⏳ 4 урока
Подготовка к итоговому сочинению
Акция 🔥 Курс за 1 рубль при покупке курса подготовки к ЕГЭ
  • 💻 4 онлайн-занятия, 2 раза в неделю по 1 час 25 мин
  • ⭐️ 2 пробных сочинения с проверкой преподавателем
  • 📚 Семинары по орфографии и пунктуации
  • 📝 Семинары по речевым и грамматическим ошибкам
970
1 ₽ / курс
👀10-11 класс
💻Видеокурс
Курс на вуз
Познакомим тебя с актуальными направлениями в топовых вузах страны
  • 🔥Разберем 5 популярных направлений обучения: гуманитарное, техническое, IT, экономическое, медицинское
  • 🎓Рассказ о тонкостях поступления и студенческой жизни из первых рук
  • 📈Уже сейчас узнаешь о карьерных возможностях в университете
  • 📘Сделаешь осознанный выбор и будешь знать, что тебя ждет дальше
Узнай условия
🌐 Онлайн
🏁 Ноябрь
⏳ 7 месяцев
📝 48 уроков
Интерактивные онлайн-уроки
Легкий путь к идеальным оценкам
  • 💻 Уникальные вебинары и проверка домашки
  • 📚 Группы до 90 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 3 пробных ОГЭ и индивидуальный разбор ошибок
4,000
от 990 ₽ в месяц
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 8 уроков
8 индивидуальных онлайн-уроков
🔥 Скидка до 60% на первый урок
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1088 ₽ за урок
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 16 уроков
16 индивидуальных онлайн-уроков
🔥 Скидка до 60% на первый урок
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1 050 ₽ за урок
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