Общество с ограниченной ответственностью “Юмакс”

В рамках коммерциализации результатов исследовательской деятельности участника инновационного центра “Сколково” ООО “Юмакс” осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", Устава Общества, локальных нормативно-правовых актов, Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 77Л01 № 0011125 зарегистрированным № 040223 от “29” июля 2019 г. (ранее выданная лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 77Л01 № 0002765 зарегистрированным № 035331 от “29” июля 2014 г.).

Адрес:

121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41

Дата регистрации:

14.02.2013

Фактический адрес и адрес для корреспонденции:

105062, г. Москва, ул. Покровка 28с2, метро Курская

ОГРН

1137746119830

ИНН

7730681080

Режим работы:

Пн-Пт 10:00-19:00

Контакты:

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