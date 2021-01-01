Создание сайтов
для 6—11 классов
О чём этот курс?
Сайты, приложения, пользовательские интерфейсы, frontend-разработка: личная кибербезопасность и навыки программирования, достаточные, чтобы начать зарабатывать
О чём этот курс?
Личная кибербезопасность и навыки программирования, достаточные, чтобы начать зарабатывать
Сайты
Приложения
Пользовательские интерфейсы
Frontend-разработка
Курс создан для тех, кто…
хочет освоить инструменты frontend-разработчика: JavaScript, HTML и CSS
интересуется созданием пользовательских интерфейсов и приложений
хочет создавать сайты на фрилансе
Как проходит обучение
Выберите подходящий курс
Начальный уровень
Цель и результат
Сайт в 1-3 страницы с нуля
Основные темы
Основы WEB-разработки
Системы контроля версий
HTML, CSS, JavaScript
Библиотека jQuery
Основы UI/UX дизайна
Использование Bootstrap
WorkFlow и Scrum
Абонемент «Маск»
3 любых курса по программированию
9 месяцев
20% скидка
Средний уровень
Цель и результат
Сайт с регистрацией и авторизацией
Основные темы
Язык программирования PHP
Основы ООП (объектно-ориентированное программирование)
Базы данных и SQL
Работа с SVG и jQuery
Фреймворк Lumen
Авторизация и регистрация
Пакет «Middle»
2 уровня
6 месяцев
10% скидка на курс
Продвинутый уровень
Цель и результат
Сайт интернет-магазина
Основные темы
Освоение библиотеки React
Продвинутый UI/UX дизайн, адаптивные интерфейсы
Продвинутый уровень в HTML, CSS, JavaScript, PHP
Создание динамичного сайта
Пакет «Senior»
3 уровня
9 месяцев
20% скидка на курс
Стажировка в IT-отделе MAXIMUM
Сколько стоит курс
в Школе программирования
Отзывы
Преподаватели
Илья Грубер
- Вуз: ВШЭ
- Специальность: компьютерная безопасность
- Обо мне: Участник АСМ ICPC и стартапа: Робот-инвестор, закончил курсы Академии Касперского
Григорий Подсекин
- Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
- Специальность: Информационные системы и технологии
- Обо мне: Программист. Работает над проектом по созданию искусственного интеллекта
Татьяна Медведева
- Вуз: ИТМО
- Специальность: фотоника и оптоинформатика
- Обо мне: Тренер Intel, frontend developer
MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий