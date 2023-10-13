- 11-10 класс
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Курсы для учеников 6-11 классов
Создание компьютерных игр с нуля
Научим создавать целые миры в 2D и 3D
Проверенная методика
80% практики и работы в команде и только 20% теории
Опытные преподаватели
Действующие разработчики и дизайнеры
Крутое портфолио
4 проекта и сертификат прохождения курса
Чем занимается разработчик игр
Чему вы научитесь на курсе
Создание First-Person Shooter
Отработаем навыки работы с объектами, расскажем о 3-мерном пространстве и игровых сценариях
Создание 2D и 3D-моделей
Научим создавать модели разных форматов и импортировать сторонние в Unity
Реализация механики игры
Научитесь проектировать игровые миры и настраивать логику взаимодействия героев
Оптимизация и распространение игр
Покажем способы повышения производительности проектов и отправки своих разработок пользователям
Из чего состоят курсы
Создайте свою легендарную игру, которая поселится в топ-чартах Steam. На курсе вас ждет:
⏳ 1 вебинар в неделю длительностью 1 час 40 минут
⭐️ До 20 человек в группе
💻 4 проекта для портфолио
🎓 Сертификат о прохождении курса
до 6 800 ₽ в месяц
Преимущества IT-курсов MAXIMUM Education
Знания под рукой
Материалы и уроки в записи доступны 24/7: всегда можно повторить темы занятий
80% практики
Все новые знания сразу будут реализованы в проектах для будущего портфолио
Секретные бонусы
Приятные награды за успеваемость, лучшее ДЗ и хорошую посещаемость
Телеграм бот
Вовремя напомнит об уроках и ДЗ, поднимет настроение и даст заряд мотивации
Поддержка куратора
Ответит на личные вопросы, поддержит эмоционально и сделает обучение комфортным
Дружное сообщество
Находите новых друзей, помогайте друг другу с ДЗ и обменивайтесь мемами