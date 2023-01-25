🐍 Программирование на Python

Годовой курс по программированию на Python для учеников 8-11 классов

Освойте профессию будущего с нуля на бюджете с поддержкой государства
Курсы на 2023 год

Python - один из самых гибких языков программирования, который позволит работать над широким форматом проектов.

Создавайте алгоритмы рекомендаций к просмотру как Netflix. Программируйте сложные и вариативные чат-боты. Верстайте сайты и социальные сети. Создавайте комплексные и интересные игры!
Диплом Получите сертификат подтверждающий ваш профессионализм
Портфолио Сделаете 3 собственных проекта
Опыт Научитесь программировать и подготовитесь к ЕГЭ

О программе

    О программе
    Что такое Код Будущего?
    Кому подойдет курс?
    Почему обучение бесплатное?
    Как получить место?
    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Что такое Код Будущего?

    Код будущего – это федеральная образовательная программа, в рамках которой школьники смогут освоить современные языки программирования. Бесплатная программа рассчитана на год обучения. Проект был протестирован в нескольких регионах и теперь запускается по всей России

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Кому подойдет курс?

    Программа рассчитана на школьников 8 – 11 классов, желающих освоить основы программирования и анализ данных с помощью языка программирования Python. Начальный уровень подготовки обучающихся – уровень пользователя ПК

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Почему обучение бесплатное?

    Обучение реализуется из средств федерального бюджета на основе бюджетных мест, проще говоря за счет государства

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Как получить место?

    Чтобы забронировать место, надо заполнить форму в конце страницы. После заполнения формы необходимо продолжить регистрацию на сайте Госуслуг

    Почему именно Python?
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    Доступный

    Простой и понятный язык для начала изучения школьниками и студентами

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    Востребованный

    Множество известных проектов написаны именно на Python, например: Minecraft и Вконтакте

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    Поможет в ЕГЭ

    Успешная сдача экзамена ЕГЭ по информатике требует знание этого языка

    Программа курса

    1. Модуль 1. Junior - 36 ак. часов
    2. Модуль 2. Middle - 36 ак. часов
    3. Модуль 3. Senior - 36 ак. часов
    4. Модуль 4. Expert - 36 ак. часов
    Пройди регистрацию на курс
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