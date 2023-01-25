За результат ученика отвечают

более 1250 специалистов

Код будущего – это федеральная образовательная программа, в рамках которой школьники смогут освоить современные языки программирования. Бесплатная программа рассчитана на год обучения. Проект был протестирован в нескольких регионах и теперь запускается по всей России