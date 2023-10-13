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Курсы для учеников 6-11 классов
Зерокодинг
Научитесь запускать классные IT-проекты без необходимости зубрить код
Проверенная методика
80% практики и работы в команде и только 20% теории
Опытные преподаватели
Действующие разработчики и дизайнеры
Крутое портфолио
4 проекта и сертификат прохождения курса
Чем занимается зерокодер
Чему вы научитесь на курсе
Освоение веб-разработки
Познакомитесь с HTML и Java, попрактикуетесь в приложении Figma и изучите конструктор сайтов Tilda
Погружение в UI/UX дизайн
Разберетесь с психологией цвета, трендов, веб-интерфейсов и зерокодинге в Adalo
Создание мобильных приложений и игр
Покорите Glide, визуальный зерокодинг в Flutterflow и многое другое. Узнаете, как создавать действительно крутые приложения
Создание чат-ботов
От самых простых, до невероятно продвинутых. Вы узнаете, как создавать чат-ботов, без которых не сможет обойтись ни один бизнес
Из чего состоят курсы
Создавайте IT-продукты без навыков программирования. На курсе вас ждет:
⏳ 1 вебинар в неделю длительностью 1 час 40 минут
⭐️ До 20 человек в группе
💻 4 проекта для портфолио
🎓 Сертификат о прохождении курса
до 6 800 ₽ в месяц
Преимущества IT-курсов MAXIMUM Education
Знания под рукой
Материалы и уроки в записи доступны 24/7: всегда можно повторить темы занятий
80% практики
Все новые знания сразу будут реализованы в проектах для будущего портфолио
Секретные бонусы
Приятные награды за успеваемость, лучшее ДЗ и хорошую посещаемость
Телеграм бот
Вовремя напомнит об уроках и ДЗ, поднимет настроение и даст заряд мотивации
Поддержка куратора
Ответит на личные вопросы, поддержит эмоционально и сделает обучение комфортным
Дружное сообщество
Находите новых друзей, помогайте друг другу с ДЗ и обменивайтесь мемами