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Москва

Курсы для учеников 6-11 классов

﻿Зерокодинг

Научитесь запускать классные IT-проекты без необходимости зубрить код

Проверенная методика

80% практики и работы в команде и только 20% теории

Опытные преподаватели

Действующие разработчики и дизайнеры

Крутое портфолио

4 проекта и сертификат прохождения курса

Чем занимается зерокодер

Создает виртуальные проекты без использование кода и помощи программиста: сайты, мобильные приложения, чат-боты
Зерокодер тестирует гипотезы для эффективного запуска IT-продуктов

Чему вы научитесь на курсе

Освоение веб-разработки

Познакомитесь с HTML и Java, попрактикуетесь в приложении Figma и изучите конструктор сайтов Tilda

Погружение в UI/UX дизайн

Разберетесь с психологией цвета, трендов, веб-интерфейсов и зерокодинге в Adalo

Создание мобильных приложений и игр

Покорите Glide, визуальный зерокодинг в Flutterflow и многое другое. Узнаете, как создавать действительно крутые приложения

Создание чат-ботов

От самых простых, до невероятно продвинутых. Вы узнаете, как создавать чат-ботов, без которых не сможет обойтись ни один бизнес

Из чего состоят курсы

В начале обучения проходит личная беседа с преподавателем – это поможет сориентироваться и получить ответы на все вопросы
На занятиях ученик получает теорию и сразу отрабатывает ее на практике
В конце каждого модуля ученик презентует собственный проект на основе пройденных тем
Онлайн
8 месяцев
6 - 11 класс
Зерокодинг

Создавайте IT-продукты без навыков программирования. На курсе вас ждет:

⏳ 1 вебинар в неделю длительностью 1 час 40 минут

⭐️ До 20 человек в группе

💻 4 проекта для портфолио

🎓 Сертификат о прохождении курса

до 6 800 ₽ в месяц

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Преимущества IT-курсов MAXIMUM Education

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Знания под рукой

Материалы и уроки в записи доступны 24/7: всегда можно повторить темы занятий

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80% практики

Все новые знания сразу будут реализованы в проектах для будущего портфолио

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Секретные бонусы

Приятные награды за успеваемость, лучшее ДЗ и хорошую посещаемость

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Телеграм бот

Вовремя напомнит об уроках и ДЗ, поднимет настроение и даст заряд мотивации

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Поддержка куратора

Ответит на личные вопросы, поддержит эмоционально и сделает обучение комфортным

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Дружное сообщество

Находите новых друзей, помогайте друг другу с ДЗ и обменивайтесь мемами

Содержание курса

305 000 учеников по всей стране выбрали нас

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4.9
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student
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Татьяна Викторовна
11 августа 2022
Были с сыном на консультации по профориентации. Остались очень довольны. Все четко, профессионально и по делу! Получили массу полезной информации для подготовки к ЕГЭ. Обязательно вернемся в начале учебного года!
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Никутьев Матвей
28 мая 2022
Удобная платформа для тщательной подготовки к экзаменам, все удобные виды предоставляемой информации, такие как: очные занятия с преподавателями, обширная и приятная глазу теория, практическая часть предоставлена к каждому уроку, также предоставлены видео к каждой теме, где преподаватели объясняют все на доступном языке.
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Елена Геннадьевна
19 апреля 2022
Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
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Елизавета Березина
Поступила в ВШЭ на бюджет
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Елена Черныш
17 января 2023
Ходила с внучкой на лекцию (или мастер-класс) по подготовке к ОГЭ. Узнала для себя много нового, изменила свое отношение к тому, продолжать ли обучение в 10-11 классе или идти в колледж. Внучка тоже заинтересовалась. Надеюсь, мы вольемся в их процесс подготовки к ОГЭ. Сотрудники организации - молодые люди, весьма своеобразно мыслящие. Произвели на меня положительное впечатление.
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Ольга Селифонкина
12 августа 2022
Понравилось тестирование ребёнка для выбора профессии. Проверка уровня знаний и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Центр предлагает помощь к подготовке к экзаменам. Пока этим не воспользовалась.
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Полина Дзюба
Поступила в МГПУ на бюджет
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Ксюша Р.
13 апреля 2022
Занимаюсь онлайн, так как нет возможности ходить на очные занятия. Занимаюсь с конца сентября в мини-группах с Данилой Сафроновым по обществознанию и Дашей Павличенко по истории - прекрасные преподаватели, которые доносят информацию интересно и, самое главное, понятно. Как человек, который не знал историю от слова "совсем" - симуляцию в январе я написала на 88 баллов и считаю, что это достойный результат. Спасибо большое за таких прекрасных преподавателей!
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Pavel A.Shantrukov
19 апреля 2022
В минувшие выходные в Москве прошла образовательная выставка. Я родитель старшеклассника, ребёнок заканчивает 8 класс. По итогам целого дня, проведённого на выставке, получены чёткие ответы на вопросы по структуре ОГЭ и ЕГЭ, развеяны мифы и слухи, сделаны выводы. Понравилась Бросилась в глаза дружная и сплочённая команда преподавателей, лекторов и сотрудников MAXIMUM Education, их отзывчивость и готовность помочь любому слушателю. По результатам выставки структурирован вектор движения к сдаче ОГЭ, пройдена профориентация, прояснились перспективы,"step by step" в подготовке учащегося. Спасибо за приглашение и организацию. Лично для меня и моего ребёнка выставка оказалась крайне востребованной и нужной. Итогом плодотворного дня стала наша победа в розыгрыше колонки Yandex Алиса.

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