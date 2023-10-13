- 11-10 класс
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Курсы для учеников 6-11 классов
Графический дизайн для детей
Научитесь создавать яркий и стильный цифровой дизайн
Проверенная методика
80% практики и работы в команде и только 20% теории
Опытные преподаватели
Действующие разработчики и дизайнеры
Крутое портфолио
4 проекта и сертификат прохождения курса
Чем занимается графический дизайнер
Чему вы научитесь на курсе
Основы композиции и цвета
Изучите общие для всех визуальных специалистов понятия, важные для грамотного создания проектов
Работа с вектором и растром
Освоите Adobe Illustrator, CorelDRAW и Figma, разберетесь с Adobe Photoshop
Типографика
Приобщитесь к искусству оформления печатного текста, подбору и созданию шрифтов
Адаптивность
Познакомитесь с Bootstrap и научитесь адаптировать дизайн под разные форматы и устройства
Из чего состоят курсы
Научитесь создавать уникальный дизайн листовок, баннеров, а также узнаваемый брендинг крупных компаний. На курсе вас ждет:
⏳ 1 вебинар в неделю длительностью 1 час 40 минут
⭐️ До 20 человек в группе
💻 4 проекта для портфолио
🎓 Сертификат о прохождении курса
до 6 800 ₽ в месяц
Преимущества IT-курсов MAXIMUM Education
Знания под рукой
Материалы и уроки в записи доступны 24/7: всегда можно повторить темы занятий
80% практики
Все новые знания сразу будут реализованы в проектах для будущего портфолио
Секретные бонусы
Приятные награды за успеваемость, лучшее ДЗ и хорошую посещаемость
Телеграм бот
Вовремя напомнит об уроках и ДЗ, поднимет настроение и даст заряд мотивации
Поддержка куратора
Ответит на личные вопросы, поддержит эмоционально и сделает обучение комфортным
Дружное сообщество
Находите новых друзей, помогайте друг другу с ДЗ и обменивайтесь мемами