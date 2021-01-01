Школа программирования
для 6—11 классов
9 программ для развития навыков программирования, гибких навыков и самоопределения.
Зачем этот курс подростку?
Востребованные навыки
Ученики осваивают профессиональное ПО и реальные инструменты разработчиков, об этом можно написать в резюме
Развитие мышления
Ученики развивают алгоритмическое, логическое и аналитическое мышление для учёбы, работы и жизни
Разработка и защита проекта
Подростки учатся планировать и ошибаться, применять знания на практике и защищать свой проект перед группой
Примерка IT-профессии
Подросток пробует себя в 5 профессиях, находит свою и реалистично оценивает профессиональное будущее
О чём важно знать родителю
Ученик осваивает гибкие навыки, которые помогают улучшить успеваемость
Проектный опыт повышает самостоятельность и внутреннюю мотивацию
Если подросток постоянно сидит за компьютером, IT-хобби обратит это в пользу
На курсе легко найти мотивированных единомышленников и вместе достигать целей
Выберите программу
Программирование
Python
Python — однин из самых востребованных языков программирования, рекомендованный для ОГЭ и ЕГЭ по информатике.
Связанные профессии
Аналитик
Программист
Тестировщик
Back-end разработчик
Системный администратор
Создание игры
Unity, C#
Создание игры с анимацией и продуманной системой уровней с нуля в профессиональной среде разработки.
Связанные профессии
Геймдизайнер
Дизайн карт / уровней
Аниматор
Игровой программист
Тестировщик
Создание сайта
HTML, CSS, JavaScript
Разработка сайта с продуманной вёрсткой, навигацией и наполнением на любую интересную тему.
Связанные профессии
Веб-разработчик
Front-end и Back-end разработчик
Веб-дизайнер, UX/UI-дизайнер
Тестировщик
Специалист по кибербезопасности
Сколько стоит курс
в Школе программирования
Методика peer-to-peer
Курс моделирует реальный рабочий процесс в команде:
Результаты работы peer-to-peer
Преподаватели
Илья Грубер
- Вуз: ВШЭ
- Специальность: компьютерная безопасность
- Обо мне: Участник АСМ ICPC и стартапа: Робот-инвестор, закончил курсы Академии Касперского
Григорий Подсекин
- Вуз: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
- Специальность: Информационные системы и технологии
- Обо мне: Программист. Работает над проектом по созданию искусственного интеллекта
Татьяна Медведева
- Вуз: ИТМО
- Специальность: фотоника и оптоинформатика
- Обо мне: Тренер Intel, frontend developer
MAXIMUM — резидент сколково в кластере информационных и компьютерных технологий
175 000 довольных учеников