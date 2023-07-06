Welcome
Привет, теперь вы готовы начать занятия в MAXIMUM Education на курсах «Код будущего».
Выбирайте удобное расписание, соглашайтесь с условиями договора-оферты на бесплатное обучение за счет государства и приступайте к первому занятию с нашим преподавателем!
Для входа в учебный модуль используйте авторизацию от LEADER ID. Логин и пароль были отправлены на почту, которую указывали в заявлении на госуслугах.
Выбирайте удобное расписание, соглашайтесь с условиями договора-оферты на бесплатное обучение за счет государства и приступайте к первому занятию с нашим преподавателем!
Для входа в учебный модуль используйте авторизацию от LEADER ID. Логин и пароль были отправлены на почту, которую указывали в заявлении на госуслугах.
Помощь
- Если у вас проблема с выбором расписания - напишите нам в любом мессенджере