С чего начать

(для родителей)

Курсы на 2023 год

Добро пожаловать на курсы MAXIMUM Education!


В этой статье мы расскажем вам о дальнейших шагах.


1. Вам на почту придёт придёт письмо активации. Перейдите по ссылке в письме и задайте пароль для вашего личного кабинета: Вход в личный кабинет


2. Зайдите в личный кабинет родителя по ссылке https://profile.maximumtest.ru/ и ознакомьтесь с вашим личным кабинетом.


3. Выбери расписание для вашего ребёнка: Смена группы до начала занятий.



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