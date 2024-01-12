С чего начать
(для родителей)
Добро пожаловать на курсы MAXIMUM Education!
В этой статье мы расскажем вам о дальнейших шагах.
1. Вам на почту придёт придёт письмо активации. Перейдите по ссылке в письме и задайте пароль для вашего личного кабинета: Вход в личный кабинет
2. Зайдите в личный кабинет родителя по ссылке https://profile.maximumtest.ru/ и ознакомьтесь с вашим личным кабинетом.
3. Выбери расписание для вашего ребёнка: Смена группы до начала занятий.
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