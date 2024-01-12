Добро пожаловать на курсы MAXIMUM Education!





В этой статье мы расскажем вам о дальнейших шагах.





1. Вам на почту придёт придёт письмо активации. Перейдите по ссылке в письме и задайте пароль для вашего личного кабинета: Вход в личный кабинет





2. Зайдите в личный кабинет родителя по ссылке https://profile.maximumtest.ru/ и ознакомьтесь с вашим личным кабинетом.





3. Выбери расписание для вашего ребёнка: Смена группы до начала занятий.









Также собрали для вас полезные статьи:

Успеваемость ребенка

Оплата курса в личном кабинете

Расписание занятий ребенка