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Москва

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Путевка в мир digital за счет государства

Период набора

15 июля - 31 августа

Период обучения

сентябрь - май 2024

Формат занятий

онлайн или очно

Выберите свой курс

Программирование на Python с нуля


Создание сайтов с нуля


Графический дизайн с нуля﻿


Кибербезопасность с нуля﻿


Создание игр для начинающих


Программирование для непрограммистов


Зерокодинг


Информатика на Python. Начальный


Информатика на Python. Продвинутый


IT-сфера — пространство безграничных возможностей

Преференции от государства

Помощь в получении образования, ипотеки, сниженной налоговой нагрузки, отсрочки от армии и других социальных гарантий.

Множество направлений

Выбор вектора обучения по талантам и предпочтениям, первые заказы и стажировки уже после 9 месяцев обучения

Высокий уровень дохода 

Профессиональные навыки и знания позволяют программистам зарабатывать до 500 000 рублей в месяц

Свобода перемещения и развития

Возможность удаленной работы со свободным графиком и постоянное изучение новых разработок и технологий

Как проходит обучение на курсе

Онлайн-формат
Занимайся из любой точки мира и делись идеями с одногруппниками в удобном чате
  • одно онлайн-занятие в неделю
  • до 25 человек в группе
Очный формат
Занимайся в атмосфере IT-стартапа и заводи новых друзей
  • очное и онлайн-занятия раз в неделю
  • до 15 учеников в группе
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База знаний

Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанешь, даже если пропустишь занятие

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Теория и практика

Все новые знания ты сразу применишь на практике в своих учебных проектах

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Стажировка

Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education

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Мастер-классы

Получишь эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний

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Телеграм бот

Напоминает ученику об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы

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Поддержка куратора

Ответит на все твои вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным

И это еще не всё!

Помимо основных фишек курса, у нас есть бонусы, которые тебя приятно удивят;)
Скорее оставляй заявку!
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Вопрос-ответ

Как попасть на программу?

1. Оставьте заявку в форме

2. После 15 июля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении

3. Пройдите вступительное тестирование на базовые знания по математике и информатике

4. После прохождения теста мы свяжемся с вами, чтобы зачислить на курс
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Как еще с нами можно связаться