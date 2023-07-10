<код будущего/>
Путевка в мир digital за счет государства
Период набора
15 июля - 31 августа
Период обучения
сентябрь - май 2024
Формат занятий
онлайн или очно
IT-сфера — пространство безграничных возможностей
Преференции от государства
Помощь в получении образования, ипотеки, сниженной налоговой нагрузки, отсрочки от армии и других социальных гарантий.
Множество направлений
Выбор вектора обучения по талантам и предпочтениям, первые заказы и стажировки уже после 9 месяцев обучения
Высокий уровень дохода
Профессиональные навыки и знания позволяют программистам зарабатывать до 500 000 рублей в месяц
Свобода перемещения и развития
Возможность удаленной работы со свободным графиком и постоянное изучение новых разработок и технологий
Как проходит обучение на курсе
- одно онлайн-занятие в неделю
- до 25 человек в группе
- очное и онлайн-занятия раз в неделю
- до 15 учеников в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанешь, даже если пропустишь занятие
Все новые знания ты сразу применишь на практике в своих учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Получишь эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает ученику об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все твои вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным
И это еще не всё!
Вопрос-ответ
1. Оставьте заявку в форме
2. После 15 июля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении
3. Пройдите вступительное тестирование на базовые знания по математике и информатике
4. После прохождения теста мы свяжемся с вами, чтобы зачислить на курс