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Что такое налоговый вычет и кто может его получить
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Налоговый вычет – это возврат части платы за образование, которая компенсируется государством в размере до 13% от стоимости. Это один из видов социальных налоговых вычетов. По российскому законодательству претендовать на него могут только резиденты РФ, выплачивающие НДФЛ. Срок давности для оформления возврата — три года. 


Социальный налоговый вычет может оформить тот, кто является заказчиком и плательщиком по договору на: 

  • Собственное обучение; 
  • Обучение своего ребенка (детей); 
  • Обучение опекаемого подопечного; 
  • Обучение брата или сестры. 


Кто не может получить налоговый вычет

  • Бабушки и дедушки, тети и дяди, даже официально работая и оплачивая учебу внуков и племянников (если не являются опекунами ребенка); 
  • Неработающие пенсионеры и безработные студенты, у которых нет зарплаты и налоговых отчислений с нее. Претендовать на компенсацию они могут только в том случае, если получают иной доход, облагаемый налогом в 13%, к примеру, от сдачи жилья в аренду; 
  • ИП, которые платят налоги по упрощенной схеме; 
  • Те, кто оплатил учебу за счет работодателя или материнского капитала. 



Процедура: 

Для обращения в налоговую инспекцию нужно подготовить документы, перечисленные ниже, написать заявление и заполнить декларацию, после чего предоставить данные в налоговую по месту жительства или пребывания. Максимальный срок проверки документов — три месяца. Если ответ положительный, средства перечислят в течение месяца после ответа на указанный расчетный счет. 


Если в документах будут найдены ошибки, в налоговом вычете будет отказано. Документы можно подать заново, указав при заполнении, что вы подаете корректирующую декларацию. 

 

Список необходимых документов: 

  • Справка 2-НДФЛ. Можно запросить на работе (или нескольких местах работы, если вы за время учебы успели сменить ее) или получить на сайте ФНС; 
  • Заявление на возврат НДФЛ; 
  • Документы, подтверждающие родство с обучающимся (свидетельство о рождении ребенка или детей, бумаги, подтверждающие опекунство, свидетельство о рождении брата или сестры) и документ, подтверждающий личность обучающегося (паспорт); 
  • Документы о расходах (платежные чеки, квитанции, платежные поручения); 
  • Договор с учебным заведением (выдаётся при заключении); 
  • Лицензия образовательного учреждения; 
  • Справка, подтверждающая обучение ученика. 


Когда нужно подавать документы в налоговую:

Для получения налогового вычета важна именно дата оплаты обучения за указанный период. 


Важно: подать декларацию можно только в году, следующем за годом оплаты (в 2023 году можно подать за 2021 и 2022 год) 


Какие документы предоставляет наш учебный центр 

  1. Справка о прохождении обучения; 
  2. Образовательная лицензия; 
  3. Справка об оплате. 


Чтобы сделать запрос на подготовку документов, вам необходимо обратиться в службу поддержки. 

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