Налоговый вычет – это возврат части платы за образование, которая компенсируется государством в размере до 13% от стоимости. Это один из видов социальных налоговых вычетов. По российскому законодательству претендовать на него могут только резиденты РФ, выплачивающие НДФЛ. Срок давности для оформления возврата — три года.
Социальный налоговый вычет может оформить тот, кто является заказчиком и плательщиком по договору на:
- Собственное обучение;
- Обучение своего ребенка (детей);
- Обучение опекаемого подопечного;
- Обучение брата или сестры.
Кто не может получить налоговый вычет:
- Бабушки и дедушки, тети и дяди, даже официально работая и оплачивая учебу внуков и племянников (если не являются опекунами ребенка);
- Неработающие пенсионеры и безработные студенты, у которых нет зарплаты и налоговых отчислений с нее. Претендовать на компенсацию они могут только в том случае, если получают иной доход, облагаемый налогом в 13%, к примеру, от сдачи жилья в аренду;
- ИП, которые платят налоги по упрощенной схеме;
- Те, кто оплатил учебу за счет работодателя или материнского капитала.
Процедура:
Для обращения в налоговую инспекцию нужно подготовить документы, перечисленные ниже, написать заявление и заполнить декларацию, после чего предоставить данные в налоговую по месту жительства или пребывания. Максимальный срок проверки документов — три месяца. Если ответ положительный, средства перечислят в течение месяца после ответа на указанный расчетный счет.
Если в документах будут найдены ошибки, в налоговом вычете будет отказано. Документы можно подать заново, указав при заполнении, что вы подаете корректирующую декларацию.
Список необходимых документов:
- Справка 2-НДФЛ. Можно запросить на работе (или нескольких местах работы, если вы за время учебы успели сменить ее) или получить на сайте ФНС;
- Заявление на возврат НДФЛ;
- Документы, подтверждающие родство с обучающимся (свидетельство о рождении ребенка или детей, бумаги, подтверждающие опекунство, свидетельство о рождении брата или сестры) и документ, подтверждающий личность обучающегося (паспорт);
- Документы о расходах (платежные чеки, квитанции, платежные поручения);
- Договор с учебным заведением (выдаётся при заключении);
- Лицензия образовательного учреждения;
- Справка, подтверждающая обучение ученика.
Когда нужно подавать документы в налоговую:
Для получения налогового вычета важна именно дата оплаты обучения за указанный период.
Важно: подать декларацию можно только в году, следующем за годом оплаты (в 2023 году можно подать за 2021 и 2022 год)
Какие документы предоставляет наш учебный центр
- Справка о прохождении обучения;
- Образовательная лицензия;
- Справка об оплате.
Чтобы сделать запрос на подготовку документов, вам необходимо обратиться в службу поддержки.