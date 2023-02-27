Налоговый вычет – это возврат части платы за образование, которая компенсируется государством в размере до 13% от стоимости. Это один из видов социальных налоговых вычетов. По российскому законодательству претендовать на него могут только резиденты РФ, выплачивающие НДФЛ. Срок давности для оформления возврата — три года.





Социальный налоговый вычет может оформить тот, кто является заказчиком и плательщиком по договору на:

Собственное обучение;

Обучение своего ребенка (детей);

Обучение опекаемого подопечного;

Обучение брата или сестры.





Кто не может получить налоговый вычет:

Бабушки и дедушки, тети и дяди, даже официально работая и оплачивая учебу внуков и племянников (если не являются опекунами ребенка);

Неработающие пенсионеры и безработные студенты, у которых нет зарплаты и налоговых отчислений с нее. Претендовать на компенсацию они могут только в том случае, если получают иной доход, облагаемый налогом в 13%, к примеру, от сдачи жилья в аренду;

ИП, которые платят налоги по упрощенной схеме;

Те, кто оплатил учебу за счет работодателя или материнского капитала.



