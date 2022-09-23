Итоговое сочинение 2022
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Программа курса
- Введение в итоговое сочинение
- Аргументация по темам
- Разбор произведений
- Орфография и пунктуация в сочинении
- Грамматические и речевые ошибки
- 2 пробных сочинения с разбором
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Найден 1 курс
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⏳ 4 урока
Подготовка к итоговому сочинению
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- 💻 4 онлайн-занятия, 2 раза в неделю по 1 час 25 мин
- ⭐️ 2 пробных сочинения с проверкой преподавателем
- 📚 Семинары по орфографии и пунктуации
- 📝 Семинары по речевым и грамматическим ошибкам
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