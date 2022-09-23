Итоговое сочинение 2022

Поможем подготовиться к итоговому сочинению. Максимум пользы за короткий срок.
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Программа курса

  1. Введение в итоговое сочинение
  2. Аргументация по темам
  3. Разбор произведений
  4. Орфография и пунктуация в сочинении
  5. Грамматические и речевые ошибки
  6. 2 пробных сочинения с разбором
Преподаватели с высокой экспертизой
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Найден 1 курс

🌐 Онлайн
⏳ 4 урока
Подготовка к итоговому сочинению
на максимальный балл
  • 💻 4 онлайн-занятия, 2 раза в неделю по 1 час 25 мин
  • ⭐️ 2 пробных сочинения с проверкой преподавателем
  • 📚 Семинары по орфографии и пунктуации
  • 📝 Семинары по речевым и грамматическим ошибкам
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