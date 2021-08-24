Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019), в лице ____________________, действующего(-ей) на основании Доверенности ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор-оферту (далее – «Договор»/ «Оферта») о нижеследующем:

ООО «Юмакс» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Михаила Мягкова, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор») любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами «Исполнителя» на условиях настоящего Договора (далее по тексту – «Заказчик»).

Настоящий договор содержит все существенные условия оказания Исполнителем информационно-консультационных услуг (услуги в сфере дополнительного образования) и является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акцептом настоящей оферты является оплата услуг Исполнителя в порядке, размере и сроки, определяемые в соответствии с настоящим Договором, или регистрация Заказчика на сайте Исполнителя.

Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, определенном п. 1.3, Заказчик гарантирует, что он ознакомлен с условиями настоящего Договора и полностью и безоговорочно их принимает, а также, что у него есть законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.

Настоящий договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://maximumtest.ru и (или) http://store.maximumtest.ru. (далее по тексту – «Сайт»).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие основные понятия и условные обозначения:

1.1. Слушатель – лицо, в пользу которого Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору, непосредственно в консультационном центре и/или онлайн присутствующее на консультациях, а также лицо, участвующее в иных сопутствующих мероприятиях Исполнителя.

1.2. Заказчик – лицо, заключающее настоящий Договор с Исполнителем. Заказчик может быть Слушателем в случае, если Заказчик заключает настоящий Договор на оказание Услуг в свою пользу.

1.3. Образовательная платформа MAXIMUM (онлайн-модуль) – программное обеспечение, разрабатываемое ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково», которое непосредственно используется при осуществлении образовательной деятельности ООО «Юмакс» по программам дополнительного образования в объеме и на условиях, установленных локальными нормативными актами ООО «Юмакс» и договором об оказании платных образовательных услуг. Доступ к Образовательной платформе MAXIMUM осуществляется на сайте https://education.maximumtest.ru/ через Личный кабинет, уникально формируемый для каждого Слушателя.

