Есть ли смысл выбирать профессию в 8 классе?

Чем ближе окончание школы, тем острее стоит вопрос выбора профессии, а задуматься о карьере заранее – значит облегчить путь к работе мечты. Но какие есть плюсы и минусы у выбора профессии для подростков в 8 классе?

Почему о карьере стоит задуматься уже в 8 классе?

На самом деле есть сразу несколько причин раннего выбора профессии для подростков.

Выбрать профильный класс

В 10 классе некоторых школьников ожидает деление на профильные классы: в старшей школе более глубоко изучаются предметы, связанные с будущей профессией. Зачастую зачисление в профильный класс зависит от результатов ОГЭ по приоритетным дисциплинам. 8 класс — лучшее время, чтобы рассмотреть все варианты и определить, какие дисциплины понадобятся для зачисления в выбранный профильный класс.

Выбрать предметы для ОГЭ (и даже ЕГЭ)

ОГЭ – это основа для ЕГЭ. Если готовиться к предмету в 9-м классе, то в 11-м экзамен покажется не таким сложным, ведь ЕГЭ состоит из базы ОГЭ и знаний за 10-11 классы. Поэтому к выбору предметов для сдачи на ОГЭ стоит отнестись ответственно. Предметы должны соответствовать специфике выбранной профессии.

Например: для поступления после школы на направление «Реклама и связи с общественностью» на ЕГЭ нужны история, обществознание и английский. Если в 8 классе уделить внимание этим предметам и выбрать их на ОГЭ, шанс получить высокие баллы на ЕГЭ растет.

Есть время на подумать

8 класс – последний год, когда за результатами можно не бежать. В конце года нет выпускных экзаменов, на плечи не ложится гора ответственности. В такое время стоит прислушаться к себе: определить, какие предметы кажутся интересными. Возможно, то, что отдастся в сердце сейчас, окажется карьерой мечты в будущем.

Делать выбор профессии в одиночку может быть затруднительно для подростка. Решить проблему может консультация по поступлению для старшеклассников и их родителей: эксперт поможет определить, насколько ученику подходит выбранная специальность и что ждет его профессию в будущем. Сколько стоит консультация? 0 рублей, главное условие — регистрация

Начать готовиться заранее

Если выбор предметов для ОГЭ сделан, то самое время начинать подготовку. В начале учебного года более 25% учеников тратят на подготовку до 3 часов в неделю. Но чем ближе экзамены, тем больше времени приходится уделять подготовке: к концу года треть учеников тратит уже 7-11 часов в неделю на подготовку! Неравномерное распределение сил может привести к низким результатам. Подготовка к ОГЭ в 8 классе поможет не только глубже изучить предмет, но и готовиться в спокойном темпе.

Определиться — колледж или 10 класс

После 9 классе встаёт выбор: идти в 10 или поступать в колледж. Рособрнадзор приводит такую статистику: 54% школьников уходят в колледж после 9 класса. В основном такой выбор делают ученики, определившиеся с профессией. Шаг довольно ответственный, ведь в колледже образование узко профессиональное. Задуматься, в какую сторону сделать выбор, стоит уже в 8 классе, чтобы в 9 успеть повысить средний балл для зачисления.

К слову, в уже упомянутые профильные классы зачастую берут также на основании школьной успеваемости по профильным предметам.

А есть ли минусы?

Конечно, не всё так радужно. Ранний выбор профессии может привести к проблемам, и вот почему:

Ситуация на рынке труда может измениться

Каждый год появляется все больше новых профессий, и все больше старых исчезает. Современные технологии ускоряют этот процесс. Например, сейчас уже нет высокой необходимости в программистах, занимающихся кодированием. Есть искусственный интеллект, который сам может написать код. То, что кажется актуальным сегодня, может потерять актуальность уже через несколько лет.

Ваше собственное решение может измениться

Определить свое будущее в столь раннем возрасте довольно трудно. Лишь 31% школьников в возрасте 14-17 твердо определяются с выбором профессии, а более половины подростков рассматривает сразу несколько вариантов.

Столь ответственный выбор дается непросто, а потому радикальное решение может привести к негативным последствиям. Возможно, например, придется заново изучать предметы, на которые школьник не обращал внимание из-за выбранной профессии.

Смещается фокус

Когда в приоритете выбранные предметы — остальные уходят на второй план, и страдает общая успеваемость. Это может повлиять на кругозор ученика и пагубно отразиться на его знаниях.

В завершение скажем: определяться с профессией в 8 классе стоит тем, кто и так уверен в своем выборе и готов идти к цели, несмотря ни на что.

Однако для многих учеников такой выбор сделать сложно — это тоже нормально.

В таком случае стоит иметь несколько вариантов: подобрать интересные направления, изучить положение на рынке труда, послушать аналитиков. И помнить, что задумываться о будущем никогда не рано.