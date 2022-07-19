Профессии, для которых необходимо только знание английского языка

Сложно представить жизнь в современном обществе без знания иностранного языка. Он нужен для путешествий, учебы, чтения и просмотра мировой классики в оригинале. Но больше всего — для хорошей работы. Какую профессию, связанную с иностранным языком, выбрать, чтобы получить высокооплачиваемую работу?

Конечно, одного знания иностранных языков недостаточно для получения какой-либо профессии. Однако некоторые из них строятся именно на этом знании и только дополняются другими навыками, например, умением писать тексты или преподавать.

Учитель иностранных языков

Обучая школьников или студентов, учитель должен владеть знаниями в области фонетики, лексики, грамматики иностранного языка и культуры соответствующей страны. А ещё преподавание дает возможность заниматься репетиторством — готовить учеников к олимпиадам, экзаменам и даже обычным школьным занятиям.

Переводчик

Для этой работы специалисту необходимо знание иностранного языка почти как родного. Устные переводчики бывают последовательными и синхронными — первым дается время на формулировку перевода, а вторые должны переводить речь говорящего параллельно с его выступлением, не делая пауз. Письменные переводчики занимаются техническими, юридическими и художественными переводами.

Профессии, для которых важны не только языки

Такие профессии делятся на два вида. Первые требуют серьезных навыков в разных сферах и без знания иностранного языка превращаются в другие профессии — например, из журналиста-международника в журналиста. Вторые могут обойтись без языка, но с ним получают дополнительные возможности в виде новых задач и повышения зарплаты.

Компьютерный лингвист

Для этой профессии помимо иностранного языка понадобятся математика, обществознание или информатика, так как профессия тесно связана с программированием. Разработка программ для обработки языка, создание инструментов распознавания текста и речи, разработка онлайн-словарей — все это про компьютерную лингвистику.

Юрист-международник

Как правило, это специалист, работающий в международной компании. Он одинаково хорошо разбирается в мировом законодательстве и в законах страны, где расположена его компания. Для работы юристу-международнику нужно знать иностранный язык на уровне юридической терминологии, а для поступления в институт сдать еще и русский, обществознание и историю.

Бортпроводник

Чтобы обучиться на бортпроводника, не нужно поступать в вуз и сдавать ЕГЭ по каким-то дополнительным предметам, но иностранный язык, а именно английский, обязателен. Ведь помогать пассажирам до, во время и после полета, информировать их о технике безопасности и при случае оказывать медицинскую помощь будет невозможно, если они окажутся иностранцами.

Дипломат

Сотрудники ведомства внешних отношений работают в МИДе и посольствах или представительствах за границей. Так, иностранный язык — это не только инструмент решения конфликтов и выстраивания отношений с разными государствами, но и ключ к выживанию в другой стране. Для поступления кроме иностранного вам понадобятся русский язык и история.

Журналист-международник

В отличие от других журналистов, которым для работы достаточно отечественных источников информации, международник фокусируется на зарубежных новостях, так что в этой профессии без иностранного языка не получится. Чтобы поступить на бакалавриат ему также понадобятся русский язык и литература, обществознание или история.

Программист

Системный, прикладной, веб-программист — они пишут программы и приложения, создают операционные системы и интернет-сайты. Иностранный язык, в основном английский, им необходим при работе с большинством языков программирования, средствами разработки и справочными материалами. В зависимости от специализации для обучения понадобятся также знания в области математики, информатики или физики.

Редактор

Редактирование текстов и их подготовка для публикации в целом не требуют от специалиста обращения к иностранным языкам. Но если вы хотите действительно прибыльную профессию, то они вам нужны: как минимум чтобы использовать в работе иностранные источники, как максимум чтобы самому работать в иностранном издании.

Копирайтер

Как и в случае с редактором, для копирайтера не существует специального образования — подойдет и журналистика, и филология, и реклама. Главное, что должен уметь специалист, — работать с текстами. Разрабатывать слоганы, писать рекламные тексты, придумывать посты для социальных сетей. Английский в этой профессии также является не обязательным, но полезным инструментом.