Нужна ли вам помощь в выборе профессии?

Постоянные сомнения по поводу будущей профессии — верный спутник всех старшеклассников. Вы тоже в их числе? Тогда давайте вместе проверим, справитесь ли вы со своей проблемой самостоятельно или лучше всё-таки обратиться к эксперту за профессиональной помощью в выборе профессии.

Нужна ли вам профессиональная помощь в выборе профессии или вы справитесь сами?

Чтобы понять, справитесь ли вы с выбором профессии самостоятельно, пройдитесь по заголовкам ниже. Если узнаёте себя, профессиональная помощь в выборе профессии — ваше решение проблемы.

Пройдено уже несколько профтестов, а профессия всё ещё не выбрана

Согласны? Узнали?

Так происходит потому, что тест не может всецело оценить ваши склонности, желания и возможности — он оценивает лишь базовые вещи, отчего сотне разных людей выдаёт схожие результаты.

Профтестирование является лишь одним из инструментов в руках эксперта по профориентации, поэтому без разбора со специалистом оно не имеет особой ценности.

Отсутствие плана поступления вызывает панику

Но как составить план, если нет цели? Беда в том, что отсутствие цели порождает ещё и кучу новых проблем:

Вуз не выбран;

Непонятно, какие ЕГЭ сдавать;

Появляется страх упущенных возможностей.

В такой ситуации очень легко загнать себя в тупик или совершить необдуманные поступки (например, попасть в плохой вуз, лишь бы не облажаться с поступлением вообще).

Всего этого можно избежать, если выбрать профессию и заранее обдумать план её освоения. Ведь если разбить большую задачу на маленькие подзадачи — паники не будет, будут только планомерные шаги к цели!

Но не вы первые и не вы последние

Почему вам должно быть легче от этой информации? Потому что многие старшеклассники уже проходили через это и справлялись со своей проблемой.

И если вы пришли к прочтению этой статьи, то, наверное, вы тоже из числа тех, кто не готов пустить всё на самотёк. Значит, вы тоже готовы искать решение и действовать обдуманно. И это ваше преимущество перед другими абитуриентами.

Что сделать прямо сейчас, чтобы в будущем не страдать от неправильного выбора профессии?

Вы можете воспользоваться решением, которое уже нашли тысячи старшеклассников и обратиться к эксперту по поступлению за профессиональной помощью.

С ним вы сможете:

пройти и разобрать профтест,

сделать правильный выбор профессии,

подобрать нужное направление подготовки и подходящий вуз,

узнать больше о тенденциях рынка труда и профессиях,

получить ответы на все волнующие вопросы об экзаменах и поступлении.

Мы поможем определить наиболее подходящие профессиональные направления и создадим индивидуальную стратегию обучения и подготовки к ЕГЭ или ОГЭ.

Совет: приходите на консультацию с родителями, чтобы дома не пришлось всё пересказывать своими словами.