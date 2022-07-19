История современной России (1991 - 2014 гг.)

После распада СССР и создания СНГ в России начались серьезные преобразования. Сначала было решено закончить перевод плановой экономики на рыночные рельсы (этот процесс начался еще в СССР и даже были разработаны проекты перехода (например, программа «500 дней»), однако они не были реализованы из-за распада государства).
В России была принята своя программа перехода к рынку, разработанная Е. Т. Гайдаром – «Шоковая терапия». Она состояла из трех элементов: либерализации (отпуска) цен, приватизации государственной собственности, введения свободной торговли.
С лета 1992 года началась чековая (ваучеровая) приватизация государственной собственности. Вся государственная собственность была как-бы разделена между всеми гражданами, каждому из которых давался ваучер на 10 тысяч рублей (это была доля отдельного гражданина). Этот ваучер можно было обменять на акции инвестиционных фондов, вложиться в какое-нибудь предприятие.
2. Государство твои деньги вкладывает в производство и развитие стратегически важных отраслей, получает прибыль.
3. Возвращает тебе твои деньги по облигации + проценты.
Однако так как облигации были краткосрочные, государство не успевало получать прибыль с полученных денег. Оно начало выплачивать проценты по старым облигациям, используя новые вложения граждан, даже не пуская деньги в оборот. Этот мыльный пузырь лопнул в 1998 году. В стране произошел дефолт, государство объявило себя банкротом, не способным расплатиться со своими гражданами.
Однако негативных черт «Шоковой терапии» было предостаточно. 15 декабря 1992 года Е. Т. Гайдар был смещен с поста исполняющего обязанности премьер-министра.
С 15 декабря 1992 года глава правительства В. С. Черномырдин корректирует курс реформ:
2. Кредитование топливно-энергетического и оборонного комплексов
3. Разработка единой тарификации в оплате труда бюджетников
Однако полностью от «Шоковой терапии» правительство России не отказалось.
Это послужило одной из причин Кризиса 1993 года.
На момент конца 1992 – начала 1993 года в России существовала следующая система власти:
Съезд народных депутатов, выражавший интересы всех граждан, резко выступал против политики «Шоковой терапии», справедливо указывая на обнищание жителей России.
2. Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года?
3. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ?
4. Считаете ли необходимым проведение досрочных выборов депутатов РФ?
Народ проголосовал «Да, Да, Нет, Нет». Однако за досрочные выборы президента высказалось 34 миллиона человек, а за досрочные выборы парламента высказалось 46 миллионов человек. Поняв, что у него больший «запас прочности» и его поддерживают больше людей, Ельцин начал активно готовиться к силовому решению сложившихся противоречий.
Президент силовым путем решил политический кризис в стране.
Выборы в Государственную Думу происходили по избирательным округам и партийным спискам.
Результаты выборов:
2. 2 место — «Выбор России» (Е. Т. Гайдар);
3. Уверенно прошли коммунисты (Г. А. Зюганов).
СССР распался во многом из-за национальных проблем и сепаратизма республик. Россию могла постигнуть та же судьба, так как помимо Центральной части страны, где преимущественно проживали русские, существовало множество национальных окраин (например, Кавказ и Татарстан).
В 1996 году прошли выборы президента РФ, на которых победу одержал Б. Н. Ельцин. Парламентские выборы 1995 и 1999 годов продемонстрировали, что демократические преобразования получили поддержку большинства населения России и что возврата к коммунистическому прошлому не желает большинство россиян.
В ходе выборов, которые прошли в 1999 году, главная КПРФ набрала 24,3% голосов, блок «Единство», поддержку которому оказывал Кремль — 23,3%. В Госдуму прошли и другие некоммунистические партии: «Отечество — вся Россия», «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко».
В 1990-е годы, после распада СССР, продолжались тенденции, заложенные в эпоху «Нового политического мышления»: разрядка и налаживание отношений с Западом. В этот период происходят следующие события:
1992 год — Россия присоединилась к «Конвенции о запрещении химического оружия»;
1994 год — был завершен вывод российских войск из Германии;
1994 года — Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира» (программа военного сотрудничества НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими республиками);
1996 год — Россия была принята в Совет Европы (организация, содействующая сотрудничеству ее членов в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности);
1997 год — Россия вступила в «Большую семерку» (международный клуб из самых сильных держав мира, который согласовывает подходы к актуальным международным проблемам).
Помимо налаживания отношений с Западом, Россия пыталась выстроить отношения со странами СНГ:
1993 год — принят Устав СНГ (подписали 7 стран);
1992 год — произошел вывод войск из Прибалтики, Грузии, Молдавии, Таджикистана, полностью — из Армении;
1994 год — Подписание договора между Россией и Украиной с участием США о полном выводе ракетно-ядерного оружия на российскую территорию.
31 декабря 1999 года Ельцин подписал указ «Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации», в соответствии с которым он с 1 января 2000 года прекратил исполнение полномочий Президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента было возложено на председателя правительства В. В. Путина.
В мае 2000 года должность председателя правительства РФ получил М. М. Касьянов. Началась реализация административной реформы: указом Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 89 субъектов РФ были разделены на семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.
Округа возглавляли полномочные представители президента РФ.
17 июня 2000 года был принят Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Членами Верхней палаты парламента РФ становились теперь представители, а не руководители, как это было раньше, исполнительных и представительных органов власти субъектов Федерации. Работа этих представителей осуществлялась теперь на постоянной основе.
Бывшие члены Совета Федерации вошли в состав вновь учрежденного органа власти при президенте РФ — Государственного Совета. Таким образом была укреплена вертикаль власти.
В 2000 году началось реформирование армии. В январе 2001 года был принят «План строительства Вооруженных сил РФ», который предусматривал увеличение финансирования армии и сокращение личного состава, а также предполагал перевооружение и в последующем модернизацию войск.
В апреле 2005 года создана Общественная палата РФ (орган экспертного контроля над законодательной и исполнительной властью, соблюдение свободы слова в СМИ).
Произошли изменения в избирательной системе: переход при выборах в Госдуму от смешанной системы (половина состава Думы формировалась по партийным спискам, половина – от избирательных округов) к пропорциональной системе (все депутаты избираются по партийным спискам); установление 7%-ого барьера набранных голосов для депутатского представительства в Думе.
В декабре 2003 года прошли выборы в Государственную Думу. По результатам выборов в законодательный орган власти Российской Федерации прошли: блок «Единство», КПРФ, ЛДПР и народно-патриотический блок «Родина».
14 марта 2004 года прошли выборы Президента РФ. В. В. Путин, набравший 71,31%, был переизбран на второй срок.
Основные реформы:
Увеличение срока полномочий Госдумы (с 4 до 5 лет) и Президента РФ (с 4 до 6 лет).
2010 год – произошло создание восьмого по счету Северокавказского федерального округа.
Изменения в пассивном избирательном праве: гражданин в возрасте 18 лет может быть избран в выборные органы местного самоуправления.
В 2012 году произошло изменение системы выборов глав субъектов РФ: введение прямых выборов глав субъектов РФ.
С 2012 года президентом вновь стал В. В. Путин.
Факторы, влияющие на внешнюю политику РФ:
Смена парадигм в мировой политике, обусловленная окончанием «холодной войны».
Переход от биполярной системы международных отношений к многополярной.
Цели внешней политики РФ:
Сохранение ведущей роли России в международных делах.
Строительство многополярного мира.
Интеграция в Европу.
Взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
В 2000 году произошло создание Евразийского экономического сообщества (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
8-12 августа 2008 года произошла Пятидневная война России с Грузией (вооруженный конфликт в Южной Осетии). Причина лежала в национальных противоречиях между Грузией и национальными меньшинствами этой страны. Южная Осетия как регион Грузии в 1990-е годы де-факто стала независимым государством. В 2008 году власти Грузии попытались вернуть этот регион под свою власть и начали боевые действия. Россия в ответ на это объявила о начале «операции по принуждению к миру». Грузинские войска потерпели поражение, потеряли контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии (Россия признала независимость этих республик).
В 2014 году произошло включение большей части Крымского полуострова в состав РФ.
Отношения с Европой и США:
В 2010 году был подписан договор СНВ-III предполагавший дальнейшее разоружение США и России.
Присоединение Крыма было расценено Европой как агрессия, поэтому Россия была исключена из «Большой восьмерки».