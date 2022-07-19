Варианты ЕГЭ по Информатике

ЕГЭ по информатике включает в себя 27 заданий.
На выполнение всей работы отводится 235 минут.
Задания 25, 26 и 27 требуют развернутого ответа, вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".
Внимание!
Для выполнения задания 9, воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:
https://yadi.sk/d/RdLLgCAbp4UyKw?w=1
Для выполнения задания 10, воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:
https://yadi.sk/d/c7D96aakEpgRgQ?w=1
Для выполнения задания 18, воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:
https://yadi.sk/d/qbKkJp4buuADUA
Для выполнения задания 24, воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:
https://yadi.sk/d/N-Yo9G4PSbIN2g
Для выполнения задания 26, воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:
https://yadi.sk/d/SHsscCExqqxCwQ
Для выполнения задания 27, воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:
https://yadi.sk/d/TqGzwmLesi86ng
Разбор заданий этого варианта можно посмотреть в группе Вк: