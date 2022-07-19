Варианты ЕГЭ по Информатике

ЕГЭ по информатике включает в себя 27 заданий.

На выполнение всей работы отводится 235 минут.

Задания 25, 26 и 27 требуют развернутого ответа, вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".

Внимание!

Для выполнения задания 9 воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/fq2jzkz9X4w_xw?w=1

Для выполнения задания 10 воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:

https://yadi.sk/d/2Hy02IAUpc1M2g?w=1

Для выполнения задания 18 воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:

https://yadi.sk/d/reUsjAlzTekFXA?w=1

Для выполнения задания 24 воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:

https://yadi.sk/d/Sv7rbKkTEzUfog?w=1

Для выполнения задания 26 воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:

https://yadi.sk/d/OqsuWqHD7CC_3g?w=1

Для выполнения задания 27 воспользуйтесь прикреплённым файлом по ссылке:

https://yadi.sk/d/-3D8q3uzNhAiZg?w=1

Разбор заданий этого варианта можно посмотреть в группе Вк:

https://vk.com/mobapp_inf_ege