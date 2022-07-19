Цикл и ветвление

В задании №22 ЕГЭ нужно знать различные блоки, пройденные ранее: программирование, информация и ее кодирование, математика в информатике.

Зачастую в этом задании требуют знать: что такое цикл, что такое счетчик, сумматор и прочее. Понимать системы счисления и составлять нужные числа из определенных цифр.

Давайте рассмотрим простой пример такого задания и алгоритм решения.

Пример задания №22.

Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два числа: a и b. Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 2, а потом 9.

Решение.

1. Определяем систему счисления. Зачастую подсказкой является то, что стоит после // и %

В данном примере b = b + (x %10) и x = x // 10, мы имеем дело с 10-тичной системой счисления.

2. Определяем, за что отвечают параметры a и b.

2.1. a — это счетчик итераций в цикле. Так как количество итераций зависит от вводимого x, а именно от количества разрядов в числе, то a — это количество цифр в числе в той системе счисления, которую мы определили в пункте 1.

2.2. b — это сумма всех цифр числа. В общем же виде: если перед этой суммой не стоит никакого условия, то данная переменная b — является суммой цифр числа, записанного в системе счисления, определённой в пункте 1.

3. Ответить на вопрос. Заметим, что сначала печатается a, потом b, значит a = 2, b = 9. Получается мы должны составить число из 2 цифр, сумма которых будет равна 9 в 10-чной системе счисления. Таких чисел можно составить очень много, но в задании требуют указать наибольшее. 9 = 9 + 0. Следовательно, 90.

4. Переводим в 10 систему счисления, если потребуется. Так как мы работаем и так в 10 системе, то переводить не надо.

Ответ: 90.

Пройдемся по основным этапам решения 22 задания:

1. Определяем систему счисления n.

2. Определяем за что отвечают, печатающиеся переменные (a b, L N или другие)

3. Составляем необходимое число в n-ричной системе счисления, на основе переменных из пункта 2 и самого задания (наибольшее/наименьшее).

Важно! В n-ричной системе счисления могут быть цифры только из отрезка [0, n - 1].

4. Перевести из n-ричной системы счисления в десятичную.

Только что был рассмотрен пример решения задания. Важной составляющей решения было определить, что считают переменные a и b. В некоторых заданиях не так просто определить, что же считают эти переменные. Чтобы облегчить решение данных прототипов 22 задания, составим список самых распространенных случаев, которые встречаются в программах и опишем, что вычисляют данные переменные.