Целочисленное программирование

Тема «Целочисленное программирование II» встречается в ЕГЭ на позиции 25 задания, в котором требуется найти конкретные по условию значения среди целых чисел, принадлежащих некоторому числовому отрезку. Например, найти натуральные делители для каждого целого числа на отрезке. В отличие от заданий среднего уровня сложности, в этом прототипе то, что вы получите на экране после выполнения программы, нужно будет записать в таблицу, выведенную на экран для этого задания. Именно от введенных значений в таблицу зависит, сколько баллов вы получите за задание №25:

за полностью верный ответ ставится 2 балла;

за ошибочные значения только в одной строке ответа или за отсутствие не более одной строки ответа или присутствие не более одной лишней строки ответа – 1 балл;

в остальных случаях – 0 баллов.

Рассмотрим небольшое задание, которое покажет, как посчитать количество делителей, что является частью полной программы для задания 25 в ЕГЭ.

Пример

Напишите программу, которая считает и выводит количество делителей для натурального числа n, введенного с компьютера.

Решение

Так как натуральное число n вводится пользователем с компьютера, то первая строчка будет иметь вид:

В условии стоит задача найти количество делителей, поэтому необходима переменная-счетчик, которая перед циклом должна быть равна 0:

Далее с помощью цикла for проходим по всем натуральным значениям до n, последовательно проверяя делится ли n нацело на значения. Если проверка выполняется, необходимо к переменной-счетчику добавить единицу.

Цикл завершен, и после того, как переменная i пройдет все значения от 1 до n, в переменной-счетчик k получим количество делителей для натурального числа n, которое необходимо вывести на экран. Тогда итоговая программа будет иметь вид: