Прогрессии в программировании

В задании №6 в блоке «Программирование» проверяется ваше умение работать с прогрессиями. Что такое прогрессии, и как они получаются, разбиралось ранее (см. раздел теории к уроку «Математика в информатике»). Самое же задание предполагает скорее анализ прогрессий, и иногда – вычисление суммы n членов по известной формуле. Разберем два задания формата №6, которые раскроют все возможные аспекты и особенности решения.

Ниже представлен общий алгоритм решения задания № 6:

1. Определить, сколько раз выполняется цикл. 2. Определить закономерность, по которой меняется искомая переменная. 3. Посчитать искомую переменную исходя из количества циклов.

Анализ прототипа задания №6

Пример задания 1.

Определите, при каком введённом значении переменной n программа выведет число 1385. Для Вашего удобства программа представлена на четырёх языках программирования.

Анализ и пример решения.

Разберем для начала код программы (сразу на Python):

s = 0

n = int(input())

while s < 195:

s = s + 15

n = n + s

print(n)

В программе есть две переменных, одна из которых (s) используется в условии цикла, а вторая (n) в итоге выводится на экран. В задании есть цикл, и это всегда цикл while. Его условие – это ограничение на значение переменной (в данном случае – ограничение на значение s, цикл будет продолжать выполняться, пока s меньше 195). При каждой итерации цикла переменная n будет меняться. Она может меняться как самостоятельно (например, к ней может прибавляться или она может умножаться на некоторое значение), так и в связке со второй переменной. В данной программе к n каждый раз, начиная с нуля, прибавляется значение s.

Чтобы определить, при каком введенном значении n программа напечатает на экране значение переменной n, равное 1385, надо выяснить, сколько раз к переменной n прибавилось s и какие значения это будут. Первое значение s = 0, затем s = 15, s = 30 и так далее, пока s меньше 195. Всего выполнится ровно 195/15 = 13 итераций (после 13-й итерации s примет значение 195, и 14-го повторения цикла не будет, т.к. условие s < 195 будет ложным). В n в ходе каждого прохода цикла будет прибавляться текущее значение s, начиная с s = 15, и заканчивая s = 195. То есть n – сумма 13-ти членов арифметической прогрессии, первый член которой – 15, а разность – 15. Тогда:

\(\frac{2 \bullet a_{1} + (n - 1) \bullet d}{2} \bullet n = \ \frac{2 \bullet 15 + \left( 13 - 1 \right) \bullet 15}{2} \bullet 13 = 1365\)

За 13 проходов цикла переменная n увеличилась на 1365. По условию, после выхода из цикла, n равняется 1385. Найдем начальное значение переменной n: 1385 – 1365 = 20.

Стоит отметить, что одной из самых частых ошибок при решении задания № 6 является неправильное определение количества итераций. Это может быть связано с вычислительными ошибками, а также со знаком неравенства в цикле while. В предыдущем примере знак неравенства был строгий, поэтому мы не пошли на 14 итерацию. Однако, если бы знак был нестрогий:

while s ≤ 195:

в таком случае цикл выполнил бы еще одну итерацию, и ответ был бы другим.

В предыдущем номере мы разобрались с прототипом на сложение, следующее задание связано с операцией умножения, для такого прототипа также есть свой алгоритм решения:

1. Находим степень числа, при которой условие перестаёт выполняться 2. Умножаем шаг искомой переменной на полученный показатель степени (добавляем начальное значение переменной, если оно отлично от 0).

Пример задания 2.

Определите, при каком введенном значении переменной s программа выведет число 4096. Для вашего удобства программа представлена ниже на четырёх языках программирования.

Анализ и пример решения.

Разберем для начала код программы (сразу на Python):

s = int(input())

n = 1

while 76 < s*s:

s = s - 1

n = n*2

print(n)

В этом прототипе строение аналогичное (оно во всех прототипах аналогичное), но условие на работу цикла другое – квадрат переменной s должен быть больше 76. При этом s на каждой итерации уменьшается на 1, но начальное значение s неизвестно. В цикле while условие 76 < s*s, математически его можно записать как s2 > 76.

Для того чтобы определить, сколько раз выполнился цикл, проанализируем переменную n. За каждый проход цикла n умножается на 2. После первого прохода n = 2, затем n = 4, n = 16, и так далее. Таким образом, n принимает значение степеней двойки. Зная итоговое значение n, найдем количество итераций цикла: 4096 = 212, изначально n принимает значение 1 = 20. Количество повторений цикла: 12 – 0 = 12.

За каждое повторение переменная s уменьшается на 1 - за 12 итераций s уменьшилась на 12. Последнее значение s, с которым удастся зайти в цикл: s = 9, после которого s примет значение 8 (82 = 64, и условие уже не выполнится).

Найдем начальное значение s: 8+12 = 20.