Поиск путей в графе

Задание №13 в экзамене – последнее задание в блоке «Информационные модели». Оно посвящено поиску количества путей в ориентированном графе (про то, что такое ориентированный граф, см. раздел теории к уроку «Анализ информационных моделей»). Для того, чтобы без труда решать любой прототип задания №13, достаточно знать всего лишь один алгоритм:
Выделить начальную и конечную точки;
Если есть дополнительно условие, то:
- отметить точки, через которые точно нужно пройти;
- отметить для них все входящие и исходящие ребра;
- удалить ненужные ребра;
- отметить все точки, через которые не нужно пройти;
- удалить для них все входящие и исходящие ребра;
Использовать метод подсчета путей в графе:
- около первоначальной вершины написать 1;
- сосчитать количество путей около каждой вершины в зависимости от того, какие пути идут в ту или иную вершину;
- обойти таким образом каждую вершину графа;
Записать ответ.
Пример задания №13 с дополнительными условиями.
На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей, ведущих из города А в город Л и проходящих через город Ж, но не проходящих через город Г?
Пример решения задания.
Решение по этапам алгоритма, приведенного выше. Сначала выделим начальную и конечную точки на графе:
Отметим точки, через которые точно нужно пройти:
Отметим для них все входящие и исходящие ребра:
Удалим ненужные ребра:
Отметим все точки, через которые не нужно пройти:
Удалим для них все входящие и исходящие ребра:
Около первоначальной вершины напишем 1:
Сосчитаем количество путей около каждой вершины в зависимости от того, какие пути идут в ту или иную вершину. Обойдем таким образом каждую вершину графа:
Ответ: 4.