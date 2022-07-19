Поиск путей в графе

Задание №13 в экзамене – последнее задание в блоке «Информационные модели». Оно посвящено поиску количества путей в ориентированном графе (про то, что такое ориентированный граф, см. раздел теории к уроку «Анализ информационных моделей»). Для того, чтобы без труда решать любой прототип задания №13, достаточно знать всего лишь один алгоритм:

Выделить начальную и конечную точки; Если есть дополнительно условие, то:

- отметить точки, через которые точно нужно пройти;

- отметить для них все входящие и исходящие ребра;

- удалить ненужные ребра;

- отметить все точки, через которые не нужно пройти;

- удалить для них все входящие и исходящие ребра;

Использовать метод подсчета путей в графе:

- около первоначальной вершины написать 1;

- сосчитать количество путей около каждой вершины в зависимости от того, какие пути идут в ту или иную вершину;

- обойти таким образом каждую вершину графа;

Записать ответ.

Пример задания №13 с дополнительными условиями.

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей, ведущих из города А в город Л и проходящих через город Ж, но не проходящих через город Г?

Пример решения задания.

Решение по этапам алгоритма, приведенного выше. Сначала выделим начальную и конечную точки на графе:

Отметим точки, через которые точно нужно пройти:

Отметим для них все входящие и исходящие ребра:

Удалим ненужные ребра:

Отметим все точки, через которые не нужно пройти:

Удалим для них все входящие и исходящие ребра:

Около первоначальной вершины напишем 1:

Сосчитаем количество путей около каждой вершины в зависимости от того, какие пути идут в ту или иную вершину. Обойдем таким образом каждую вершину графа:

Ответ: 4.