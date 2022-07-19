Поиск путей в алгоритме

Задания №5 и №12 на исполнителя подразумевают выполнение алгоритма и нахождение какого-то конкретного результата работы. Формулировки могут быть разными, но в каждом задании шаги алгоритма предполагаются однозначными, т.е. никакого ветвления нет. В противовес этим номерам, в задании №23 важным является как раз ветвление алгоритма – надо будет найти количество путей, т.е. количество способов, используя заданные ходы, дойти от пункта А до пункта Б.

В задании всего один прототип – вам дан исполнитель, выполняющий арифметические операции над числами. Ему на вход подается число (любое), а он может, например, прибавлять к этому числу 1 и или умножать на 2. Таким образом алгоритм может из изначального числа получить какое-то конечное (тоже заданное заранее), при этом существует несколько способов сделать это. Проще всего показать на примере. Для визуализации различных путей работы алгоритма будем использовать привычную информационную модель – дерево.

Пример.

Дан исполнитель, который может выполнять две команды:

Прибавить 1 Умножить на 2

Сколько существует способов из числа 2 получить число 8?

Пример решения.

Начнем строить дерево. Начинаем с числа 2, можем прибавить к нему 1, а можем умножить на 2:

Каждое из получившихся тоже можем умножить на 2 или прибавить 1:

И вот мы уже нашли один способ получить 8. Идем дальше. Число 4 еще имеет смысл умножать на 2 – как раз получим еще одну восьмерку, а вот числа 6 и 5 – не имеет. Результат будет больше 8, мы перескочим нужное нам значение, поэтому эти ходы мы пропустим. Зато мы все еще можем увеличивать эти числа на 1, и так дойти до числа 8:

Следующие ходы:

И, наконец, последние:

Всего получилось 5 способов получить из числа 2 число 8 с помощью удвоения числа и прибавления единицы.

Ответ: 5.

Метод накопления

Дерево в случае такой задачи является лишь хорошим способом визуализации, но ни в коем случае не способом решения – его очень долго рисовать, а времени на экзамене мало. Дерево, конечно, наглядно показало, каким образом получились те самые 5 способов получить из числа 2 число 8, но в реальных прототипах задания №23 количество путей может быть очень большим – вам не хватит и трех черновиков, чтобы его изобразить.

Есть менее очевидный, но очень простой метод решения данного задания – он называется метод накопления. Идея метода заключается в том, что к каждому числу, на которое мы попадаем в ходе выполнения команд исполнителя, можно прийти несколькими способами. Когда мы продвигаемся дальше, эти способы накапливаются. Для нас это означает, что количество путей начинает складываться и расти по мере того, как мы идем от начального числа к конечному. Для метода накопления существует алгоритм:

Составить таблицу из двух строк. Первая строка – числа, вторая строка – количество путей. Количество путей исходного числа по умолчанию равно 1. Выполнить все исходные команды для первого числа и записать под получившимися числами 1. Взять число, следующее за исходным, и выполнить все команды для него, добавляя к получившимся решениям количество путей этого числа. Выполнить для каждого последующего числа набор команд и добавлять количество путей данного числа до тех пор, пока не дойдем до конечного числа. Записать ответ.

Посмотрим, как решить задание из предыдущего примера методом накопления.

Пример решения методом накопления.

Сначала составим таблицу. Самый простой способ – сразу прописать в первой строке все числа, которые в принципе могут быть пройдены (т.е. все целые числа от начального до конечного, обычно их не так много):

N 2 3 4 5 6 7 8 К N

У исходного числа пишем 1:

N 2 3 4 5 6 7 8 К N 1

Выполняем команды для первого числа. Из 2 мы можем попасть в 3 (+1) и в 4 (×2). Есть только один способ попасть в каждое из этих чисел, поэтому пишем под ними тоже 1:

N 2 3 4 5 6 7 8 К N 1 1 1

Из 3 можем попасть в 4 и в 6. Но у нас уже есть один способ попасть в 4, а тут еще один. Значит, складываем их и получаем всего два способа:

N 2 3 4 5 6 7 8 К N 1 1 2 1

Из 4 можем попасть в 5 и в 8. Внимание: есть два способа добраться до 4, значит, в путях до 5 и 8 тоже будут учитываться эти два способа:

N 2 3 4 5 6 7 8 К N 1 1 2 2 1 2

Из 5 попадаем в 6. В принципе, можем еще в 10, но числа больше 8 нас не интересуют. У числа 6 уже есть один способ, значит, теперь будет три:

N 2 3 4 5 6 7 8 К N 1 1 2 2 3 2

Из 6 можем попасть только в 7:

N 2 3 4 5 6 7 8 К N 1 1 2 2 3 3 2

И, наконец, идем из числа 7 в число 8. У числа 8 было два способа, плюс еще три через число 7, итого будет 5:

N 2 3 4 5 6 7 8 К N 1 1 2 1 3 3 5

Ответ: 5.

Прототипы с дополнительными условиями

Допустим, есть задание, в котором надо найти пути алгоритма, обязательно проходящие или НЕ проходящие через какое-то число (могут быть даны оба условия одновременно). В этом случае используется тот же самый алгоритм, но вводятся дополнительные правила.

Если нужно обязательно пройти через число А, то следует:

использовать алгоритм с помощью накопления от первоначального числа до A; использовать алгоритм с помощью накопления от A до конечного числа.

Проще всего делать это с помощью двух таблиц, т.е. нарисовать одну, в которой вычисляются пути от начала до A, а потом независимо вторую, в которой вычисляются пути от A до конца. Идея в том, что в таком случае вы точно не «перепрыгиваете» через A. У первого числа второй таблицы (т.е. у A), разумеется, надо ставить не 1, а то количество способов, которое было найдено для A по первой таблице.

Если нужно обязательно пропустить число A, то следует:

использовать алгоритм с помощью накопления от начала до конца; обнулить количество путей до ячейки A.

В этом случае получается, что вы просто не учитываете те способы, которые повели бы вас от начала до конца через A.