Базы данных и поиск

Базы данных – это организованная структура, предназначенная для хранения, изменения и обработки взаимосвязанной информации, преимущественно больших объемов.

В современном мире базы данных активно используются. В них фирмы хранят данные о клиентах и, связанных с ними договорах и поставках; любой сайт, в котором есть регистрация с указанием информации о пользователе и не только использует базы данных.

В ЕГЭ по Информатике в заданиях, связанных с базами данных вам предоставляется небольшой отрывок из нескольких таблиц какой-либо базы данных (чаще две). В терминологии баз данных столбцы таблицы называются полями. Каждое поле – это тот или иной параметр объекта, запись о котором хранится в базе. Связь между таблицами осуществляется за счёт поля id.

Рассмотрим простой пример с 2 таблицами.

Таким образом поле id в таблице 1 и поле id_производителя в таблице 2 обеспечивают связность данных. В результате мы можем определить, что ООО Лютик производит «Конфета вкусная» и «Печенье к чаю», а ООО Север «Торт Наполеон».

Пример задания №3 ЕГЭ

Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных суммарное число дочерей и внучек Коренных А.С.

Решение.

Из первой таблицы определяем, что id Коренных А.С – это 4442.

Теперь по второй таблице построим генеалогическое дерево, где определим детей и внуков.

Теперь возвращаемся к первой таблице и проверяем пол у найденных детей и внуков.

2251 – М

3342 – Ж

2262 – М

5542 – Ж

3351 – Ж

4462 – М

Таким образом всего у Коренных А.С одна дочь и две внучки, значит ответ 3.

Ответ: 3