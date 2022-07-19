Задание 30

Формат задания

Задание, высокого уровня сложности, решение которого нужно перенести в бланк ответов №2. Максимальный первичный балл за задание – 4 балла.

Особенности задания Задание по механике 30 позиции традиционно кажется сдающим сложнее, чем прочие позиции второй части, ведь здесь не редко приходится работать сразу с большим количеством формул механики, иметь высокий уровень навыков в применении проекций и тригонометрических формул и зачастую – работать исключительно в буквенном виде. Кроме того, это единственное задание экзамена, где нужно обосновывать применение физических законов для решения задачи. Поскольку задание относится ко второй части, возможно получение частичного балла без приведения задачи к конечному ответу (например, при математических ошибках, неполной физической модели и т.д.). Ответ должен: Быть целым числом или записываться в буквенном виде, где каждая используемая буква либо дана в условии, либо является табличным значением;

Отвечать на поставленный вопрос;

Соответствовать заявленным единицам измерения.

Пример 1 Шар массой 1 кг свободно (\(v_{0} = 0)\) падает с высоты 13,2 м. На высоте 10 м он насквозь простреливается горизонтально летящей пулей массой 10 г. Скорость пули за время движения в шаре изменяется от V 1 =700 м/с до V 2 =100 м/с. На какую высоту сможет подняться шар после абсолютно упругого удара о плоскость? Силой сопротивления воздуха пренебречь.

Решение

Найдем скорость шара непосредственно перед (и после) удара о плоскость через ее составляющие: \(v = v_{x}^{2} + v_{y}^{2}\). Поскольку пуля летела горизонтально, вертикальную составляющую скорости шара можно найти из закона сохранения энергии: \(\frac{{Mv}_{y}^{2}}{2} = MgH\), откуда \(v_{y}^{2} = 2\text{gH}\). Горизонтальную проекцию скорости найдем из закона сохранения импульса при ударе пули об шар: \(mv_{1} = Mv_{x} + mv_{2}\), откуда \(v_{x} = \mathrm{\Delta}v\frac{m}{M}\).

Чтобы понять, под каким углом шар упал на Землю (с таким же углом он отскочит от нее по определению абсолютно упругого удара), воспользуемся нахождением угла в любой момент времени через прямоугольный треугольник, образованный вектором скорости и двумя ее проекциями (на первом рисунке изображена ситуация падения на Землю, на второй – отскока):

По рисунку очевидно, что \(\text{tg}\alpha = \frac{v_{y}}{v_{x}}\), или \(\alpha = \text{arctg}\frac{v_{y}}{v_{x}}\). Дальнейшее движение шара аналогично движению тела, брошенного с поверхности Земли под углом α и со скоростью v.

Найдем время взлета на максимальную высоту из кинематического описания изменения скорости под действием ускорения в проекции на вертикальную ось OY (здесь ускорение – это ускорение свободного падения): \(v_{y}\left( t \right) = v \bullet \sin\alpha - gt\). С учетом того, что в высшей точке траектории\(\ v_{y}\left( t \right) = 0\), выражаем время взлета: \(t = \frac{{v \bullet \sin}\alpha}{g}\).

Запишем уравнение зависимости координаты при равноускоренном движении в проекции на ту же ось: \(h_{y}\left( t \right) = h + v \bullet \sin\alpha \bullet t - \frac{gt^{2}}{2}\) и подставим найденное время с учетом, что тело взлетело с поверхности Земли (h = 0): \(h_{y}\left( t \right) = v \bullet \sin\alpha \bullet \frac{{v \bullet \sin}\alpha}{g} - \frac{g\left( \frac{{v \bullet \sin}\alpha}{g} \right)^{2}}{2} = \frac{{v^{2} \bullet \sin^{2}}\alpha}{2g}\)

По основному тригонометрическому тождеству: \(\sin^{2}\alpha + \cos^{2}\alpha = 1\) получим тангенс как \(\text{tg}^{2}\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^{2}\alpha}\) или \(\text{tg}^{2}\alpha + 1 = \frac{1}{1 - \sin^{2}\alpha}\), откуда \(\sin^{2}\alpha = 1 - \frac{1}{\text{tg}^{2}\alpha + 1} = 1 - \frac{1}{\frac{v_{y}}{v_{x}} + 1}\).

Окончательный вид искомого уравнения:

\(h_{y}\left( t \right) = \frac{{v^{2} \bullet \sin^{2}}\alpha}{2g} = \frac{{(v_{x}^{2} + v_{y}^{2}) \bullet}\left( 1 - \frac{1}{\frac{v_{y}}{v_{x}} + 1} \right)}{2g} = \frac{{(\mathrm{\Delta}v^{2}\frac{m^{2}}{M^{2}} + 2\text{gH}) \bullet}\left( 1 - \frac{1}{\frac{\sqrt{2\text{gH}}}{\mathrm{\Delta}v\frac{m}{M}} + 1} \right)}{2g} \approx 11\ м\)

Обоснование применимости физических законов для решения данной задачи:

Система отсчета, связанная с землей, инерциальная. В данной задаче можно применять закон сохранения энергии, т.к. работа всех непотенциальных сил, действующих на систему, равна нулю. Закон сохранения импульса можно применить, считая время столкновения пули и шара малым – в таком случае действие силы тяжести пренебрежимо мало, и работа внешних сил в момент столкновения равна нулю. Шар и пуля двигаются поступательно, поэтому их можно описывать моделями материальных точек, а следовательно применять к ним уравнения кинематики.

Ответ: 11 м

Пример 2 Лестница составляет с землей угол 67° и опирается о вертикальную гладкую стену. Найдите силу реакции, которая действует на лестницу со стороны земли, если человек массой 50 кг поднялся по лестнице на две трети её длины. Массой лестницы пренебречь.

Решение

Сделаем рисунок с указанием сил.

На лестницу действуют четыре силы: сила тяжести человека Mg, сила реакции опоры со стороны пола N 1 , сила реакции со стороны стенки N 2 и сила трения со стороны пола, направленная против возможного движения лестницы.

Сила реакции – это векторная сумма всех сил, которые появляются со стороны опоры под действием лестницы. В нашем случае это силы N 1 и сила трения. Именно их векторная сумма и даст силу реакции:

Из рисунка очевидно, что найти силу реакции можно из прямоугольного треугольника как гипотенузу, зная оба катета. Найдем их.

Рассмотрим равновесие лестницы с точки зрения первого закона Ньютона \(\overrightarrow{N_{1}} + \overrightarrow{N_{2}} + M\overrightarrow{g} + \overrightarrow{F_{тр}} = 0\) и его проекций на оси, направленные вверх и вправо:

\(\text{ox}: - N_{2} + F_{тр} = 0\)

\(\text{oy}:\ N_{1} - \text{mg} = 0\)

Откуда

\(\left\{ \begin{matrix} \text{~F}_{тр} = N_{2} \\ N_{1} = \text{mg} \\ \end{matrix} \right.\ \)

Поскольку \(N_{1}\) теперь можно считать известной, нужно найти \(N_{2}\).

Лестница может вращаться относительно своей нижней точки и относительно верхней точки. Если мы рассмотрим вращение вокруг верхней точки, то потеряем из расчетов \(N_{2}\), так как сила, приложенная к точке вращения, не создает момента. Поэтому рассмотрим вращение лестницы относительно нижней точки. При этом момента вращения не будут создавать сила трения и сила \(N_{1}\).

Запишем условие равновесия рычага. Здесь плечо силы тяжести человека можно выразить через длину лестницы как l = 2/3 L.

\(mg \bullet \frac{2}{3}l \bullet \cos\alpha = N_{2} \bullet l \bullet \sin\alpha\)

Выразим N 2 и подставим l: \(N_{2} = Mg\frac{l \bullet \cos\alpha}{L \bullet \sin\alpha} = \frac{2}{3}Mg \bullet ctg\ \alpha\)

Соберем все вместе:

\(F = \sqrt{{N_{1}}^{2} + {F_{тр}}^{2}}\)

\(F = \sqrt{{m^{2}g}^{2} + \left( \frac{2}{3}\text{mg}\text{~ctg}\text{~α} \right)^{2}}\)

\(F = \text{mg}\sqrt{1 + \frac{4}{9}\text{ct}g^{2}\text{\ α}} \approx 720\ Н\)

Обоснование применимости физических законов для решения данной задачи:

Система отсчета, связанная с землей и стеной, находится в покое, поэтому можем считать ее инерциальной. Лестница в ИСО покоится, поэтому справедливо использование условий равновесия тела: тело покоится, если сумма всех сил, приложенная к телу, равна нулю (следствие из второго закона Ньютона); тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех приложенных к телу сил относительно этой оси равна нулю (правило моментов сил).

Ответ: \(\approx 720\ Н\)