Задание 29

Формат задания

Задание высокого уровня сложности с записью ответа в виде числа. Максимальный первичный балл за задание – 3 балла.

Особенности задания Задание на электродинамику 29 позиции имеет очень много прототипов, уровни сложности которых варьируются от крайне низкого до чрезвычайно высокого. Большинство прототипов связано с электрическими цепями и перераспределением энергии в них, электромагнитной индукцией и магнитными силами. Чуть реже встречаются задачи на волновую и геометрическую оптику, а также колебательный контур. Ответ должен: Быть целым числом или записываться в буквенном виде, где каждая используемая буква либо дана в условии, либо является табличным значением;

Отвечать на поставленный вопрос;

Соответствовать заявленным единицам измерения.

Пример 1 В электрической схеме, изображенной на рисунке, воздушный конденсатор С первоначально не заряжен. Ключ К переводят в положение 1 и ждут длительное время. К тому времени, как конденсатор зарядился, источник совершил работу А = 5 мкДж. Затем ключ переводят в положение 2 и полностью разряжают конденсатор. После этого в него вносят правильную треугольную призму с диэлектрической проницаемостью ε = 2, как показано на рисунке, и снова переводят ключ К в положение 1 на длительное время. Найдите отношение \(\frac{Q_{1}}{Q_{2}}\) выделенной на резисторе энергии в обоих случаях.

Решение

Когда конденсатор оказался подключен к источнику последовательно, вся работа источника тока шла на изменение энергии конденсатора: \(A_{1} = \frac{CU^{2}}{2} = A = 5\ мкДж\). После перевода ключа в положение 2 именно эта энергия выделяется на резисторе.

Поскольку треугольную призму внесли в разряженный конденсатор, перераспределение заряда на обкладках не произошло и источник не совершил работу по его перераспределению.

Рассматривать треугольную призму в качестве диэлектрика сложно, поэтому попытаемся представить ее в виде параллелепипеда соответствующего объема. Объем призмы можно найти как \(V = h \bullet S = h \bullet \frac{d^{2}\sqrt{3}}{4}\), где \(h\) - высота призмы, или в нашем случае – ширина обкладки конденсатора, \(\frac{d^{2}\sqrt{3}}{4}\) – площадь правильного треугольника, d – расстояние между обкладками (согласно рисунку это сторона треугольника в основании). Высота такого треугольника из соображений геометрии равна \(\frac{d\sqrt{3}}{2}\). Поэтому если мы хотим заменить призму на параллелепипед того же объема, площади оснований должны совпадать. Площадь основания параллелепипеда равна \(S = ab\), где a – ширина грани, b – ее высота (очевидно, что нам нужен параллелепипед такой же высоты, то есть \(b = \frac{d\sqrt{3}}{2}\)). Отсюда легко найти сторону \(a = \frac{S}{b} = \frac{d^{2}\sqrt{3}}{4}:\frac{d\sqrt{3}}{2} = \frac{d}{2}\). Итого у нас получается следующая картина (см. рисунок):

Где именно будет расположена пластина диэлектрика между обкладок значения не имеет, поэтому для удобства мы расположили пластину вплотную к правой обкладке. И теперь вместо одного конденсатора мы имеем последовательное включение двух конденсаторов: одного воздушного с шириной \(d - a = d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2}\) , емкость которого составляет \(C_{1} = \frac{1 \bullet \varepsilon_{0}S}{\frac{d}{2}} = \frac{2 \bullet \varepsilon_{0}S}{d} = 2С\ \),и одного с пластиной и шириной \(a\). Его емкость составляет \(C_{2} = \frac{\varepsilon \bullet \varepsilon_{0}S}{\frac{d}{2}} = \frac{2\varepsilon \bullet \varepsilon_{0}S}{d} = 2\varepsilon С\). Общая емкость двух конденсаторов можно найти по формуле \(\frac{1}{C_{общ}} = \frac{1}{C_{1}} + \frac{1}{C_{2}}\), откуда \(C_{общ} = \frac{C_{1} \bullet C_{2}}{C_{1} + C_{2}} = \frac{2\varepsilon С \bullet 2С}{2\varepsilon С\ + 2С} = С\frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon}\), где С – емкость изначального конденсатора.

После повторного переключения ключа в положение 1 работа источника пойдет на зарядку конденсатора\(\ A_{2} = \frac{C_{общ}U^{2}}{2} = \frac{CU^{2}}{2} \bullet \frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon} = А\frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon}\). Вся эта энергия впоследствии выделится на резисторе.

Отношение энергий, которые выделятся на резисторах, равно отношению работ:

\(\frac{Q_{1}}{Q_{2}} = \frac{A_{1}}{A_{2}} = \frac{A}{А\frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon}} = \frac{1 + \varepsilon}{2\varepsilon} = \frac{1 + 2}{2 \bullet 2} = 0.75\)

Ответ: 0.75

Пример 2 Какая тепловая мощность будет выделяться на резисторе \(R_{3}\) в схеме, изображённой на рисунке, если резистор \(R_{2}\) перегорит (превратится в разрыв цепи)? Все резисторы, включённые в схему, имеют одинаковое сопротивление \(R\ = \ 40\ Ом\). Внутреннее сопротивление источника \(r\ = \ 5\ Ом\); его ЭДС\(\ \varepsilon\ \ = \ 80\ B\).

Решение:

Перерисуем цепь с учетом перегоревшего резистора:

Найдем общее сопротивление внешней цепи:

\(R_{общ} = R_{1} + \frac{R_{3} \bullet R_{4}}{R_{3} + R_{4}}\)

\(R_{общ} = R + \frac{R \bullet R}{R + R} = 1,5R\)

По закону Ома для полной цепи:

\(I = \frac{\varepsilon}{r + R_{общ}} = \frac{\varepsilon}{r + 1,5R} = \frac{80}{5 + 1,5 \bullet 40} = 1,23\ А\)

Т.к. \(R_{3} = R_{4}\), ток через \(R_{3}\):

\(I_{3} = I_{4} = \frac{I}{2} = \frac{1,23}{2} = 0,615\ А\)

Откуда искомая мощность:

\(P_{3} = I_{3}^{2}R_{3} = {0,615}^{2} \bullet 40 = 15\ Вт\)

Ответ: 15 Вт