Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Физика
Электродинамика
Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле Движение проводников Вспомогательные элементы цепи Электрические цепи Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур Магнитное поле Электрическое поле Волновая оптика Индукция Дифракционная решетка
Формат ЕГЭ
Задание 25 Задание 30 Задание 27 Задание 24 Задание 28 Задание 29 Задание 26
Механика
Силы в природе Методы научного познания Энергия. Импульс. Работа Статика Законы Ньютона Механические колебания Алгоритм работы с силами Движение Гравитация
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5
Квантовая физика
Фотоэффект Квантовая механика СТО Ядерные реакции
Молекулярная физика
Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы

Задание 29

Формат задания

Задание высокого уровня сложности с записью ответа в виде числа. Максимальный первичный балл за задание – 3 балла.

Особенности задания

Задание на электродинамику 29 позиции имеет очень много прототипов, уровни сложности которых варьируются от крайне низкого до чрезвычайно высокого. Большинство прототипов связано с электрическими цепями и перераспределением энергии в них, электромагнитной индукцией и магнитными силами. Чуть реже встречаются задачи на волновую и геометрическую оптику, а также колебательный контур.

Ответ должен:

  • Быть целым числом или записываться в буквенном виде, где каждая используемая буква либо дана в условии, либо является табличным значением;

  • Отвечать на поставленный вопрос;

  • Соответствовать заявленным единицам измерения.

Пример 1

В электрической схеме, изображенной на рисунке, воздушный конденсатор С первоначально не заряжен. Ключ К переводят в положение 1 и ждут длительное время. К тому времени, как конденсатор зарядился, источник совершил работу А = 5 мкДж. Затем ключ переводят в положение 2 и полностью разряжают конденсатор. После этого в него вносят правильную треугольную призму с диэлектрической проницаемостью ε = 2, как показано на рисунке, и снова переводят ключ К в положение 1 на длительное время. Найдите отношение \(\frac{Q_{1}}{Q_{2}}\) выделенной на резисторе энергии в обоих случаях.

Решение

Когда конденсатор оказался подключен к источнику последовательно, вся работа источника тока шла на изменение энергии конденсатора: \(A_{1} = \frac{CU^{2}}{2} = A = 5\ мкДж\). После перевода ключа в положение 2 именно эта энергия выделяется на резисторе.

Поскольку треугольную призму внесли в разряженный конденсатор, перераспределение заряда на обкладках не произошло и источник не совершил работу по его перераспределению.

Рассматривать треугольную призму в качестве диэлектрика сложно, поэтому попытаемся представить ее в виде параллелепипеда соответствующего объема. Объем призмы можно найти как \(V = h \bullet S = h \bullet \frac{d^{2}\sqrt{3}}{4}\), где \(h\) - высота призмы, или в нашем случае – ширина обкладки конденсатора, \(\frac{d^{2}\sqrt{3}}{4}\) – площадь правильного треугольника, d – расстояние между обкладками (согласно рисунку это сторона треугольника в основании). Высота такого треугольника из соображений геометрии равна \(\frac{d\sqrt{3}}{2}\). Поэтому если мы хотим заменить призму на параллелепипед того же объема, площади оснований должны совпадать. Площадь основания параллелепипеда равна \(S = ab\), где a – ширина грани, b – ее высота (очевидно, что нам нужен параллелепипед такой же высоты, то есть \(b = \frac{d\sqrt{3}}{2}\)). Отсюда легко найти сторону \(a = \frac{S}{b} = \frac{d^{2}\sqrt{3}}{4}:\frac{d\sqrt{3}}{2} = \frac{d}{2}\). Итого у нас получается следующая картина (см. рисунок):

Где именно будет расположена пластина диэлектрика между обкладок значения не имеет, поэтому для удобства мы расположили пластину вплотную к правой обкладке. И теперь вместо одного конденсатора мы имеем последовательное включение двух конденсаторов: одного воздушного с шириной \(d - a = d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2}\) , емкость которого составляет \(C_{1} = \frac{1 \bullet \varepsilon_{0}S}{\frac{d}{2}} = \frac{2 \bullet \varepsilon_{0}S}{d} = 2С\ \),и одного с пластиной и шириной \(a\). Его емкость составляет \(C_{2} = \frac{\varepsilon \bullet \varepsilon_{0}S}{\frac{d}{2}} = \frac{2\varepsilon \bullet \varepsilon_{0}S}{d} = 2\varepsilon С\). Общая емкость двух конденсаторов можно найти по формуле \(\frac{1}{C_{общ}} = \frac{1}{C_{1}} + \frac{1}{C_{2}}\), откуда \(C_{общ} = \frac{C_{1} \bullet C_{2}}{C_{1} + C_{2}} = \frac{2\varepsilon С \bullet 2С}{2\varepsilon С\ + 2С} = С\frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon}\), где С – емкость изначального конденсатора.

После повторного переключения ключа в положение 1 работа источника пойдет на зарядку конденсатора\(\ A_{2} = \frac{C_{общ}U^{2}}{2} = \frac{CU^{2}}{2} \bullet \frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon} = А\frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon}\). Вся эта энергия впоследствии выделится на резисторе.

Отношение энергий, которые выделятся на резисторах, равно отношению работ:

\(\frac{Q_{1}}{Q_{2}} = \frac{A_{1}}{A_{2}} = \frac{A}{А\frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon}} = \frac{1 + \varepsilon}{2\varepsilon} = \frac{1 + 2}{2 \bullet 2} = 0.75\)

Ответ: 0.75

Пример 2

Какая тепловая мощность будет выделяться на резисторе \(R_{3}\) в схеме, изображённой на рисунке, если резистор \(R_{2}\) перегорит (превратится в разрыв цепи)? Все резисторы, включённые в схему, имеют одинаковое сопротивление \(R\ = \ 40\ Ом\). Внутреннее сопротивление источника \(r\ = \ 5\ Ом\); его ЭДС\(\ \varepsilon\ \ = \ 80\ B\).

 

Решение:

Перерисуем цепь с учетом перегоревшего резистора:

 

Найдем общее сопротивление внешней цепи:

\(R_{общ} = R_{1} + \frac{R_{3} \bullet R_{4}}{R_{3} + R_{4}}\)

\(R_{общ} = R + \frac{R \bullet R}{R + R} = 1,5R\)

По закону Ома для полной цепи:

\(I = \frac{\varepsilon}{r + R_{общ}} = \frac{\varepsilon}{r + 1,5R} = \frac{80}{5 + 1,5 \bullet 40} = 1,23\ А\)

Т.к. \(R_{3} = R_{4}\), ток через \(R_{3}\):

\(I_{3} = I_{4} = \frac{I}{2} = \frac{1,23}{2} = 0,615\ А\)

Откуда искомая мощность:

\(P_{3} = I_{3}^{2}R_{3} = {0,615}^{2} \bullet 40 = 15\ Вт\)

Ответ: 15 Вт