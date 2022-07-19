Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Электродинамика
Основные элементы цепей Движение проводников Волновая оптика Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур Дифракционная решетка Вещество в электрическом поле Электрическое поле Вспомогательные элементы цепи Электрические цепи Индукция Магнитное поле
Формат ЕГЭ
Задание 27 Задание 24 Задание 28 Задание 29 Задание 26 Задание 30 Задание 25
Механика
Статика Движение Силы в природе Механические колебания Методы научного познания Алгоритм работы с силами Энергия. Импульс. Работа Гравитация Законы Ньютона
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект
Молекулярная физика
Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина

Задание 28

Формат задания

Задание высокого уровня сложности с записью ответа в виде числа или в буквенной форме. Максимальный первичный балл за задание – 3 балла.

Особенности задания

На позиции 28 экзамена могут встретиться геометрическая оптика или электрические цепи. В том случае, если встречается геометрическая оптика, рисунок – часть решения задачи, который оценивается в 1 первичный балл. То есть без него за верно решенную задачу можно получить максимум 2 балла, а только рисунок без решения задачи принесет уже 1 балл. Важно, чтобы рисунок выдерживал масштаб, на него были вынесены все данные в условии и необходимые для решения величины, показан ход лучей и построено изображение предмета (в случае для задач на линзы).

Ответ должен:

  • Быть целым числом или записываться в буквенном виде, где каждая используемая буква либо дана в условии, либо является табличным значением;

  • Отвечать на поставленный вопрос;

  • Соответствовать заявленным единицам измерения.

Пример 1

Равнобедренный прямоугольный треугольник ABC расположен перед тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием 40 см так, что его катет АС лежит на главной оптической оси линзы (см. рисунок). Вершина прямого угла С лежит дальше от центра линзы, чем вершина острого угла А, расстояние от центра линзы до точки А равно удвоенному фокусному расстоянию линзы, АС = 5 см. Найдите площадь изображения, которое получается при прохождении через линзу.

Решение

Для начала построим изображение предмета, используя два замечательных луча, а также помня, что предмет находящийся в двойном фокусе будет давать изображение, расположенное также в двойном фокусе:

Изображение выглядит как текст, антенна Автоматически созданное описание

Получившийся треугольник оказывается прямоугольным. Поэтому для нахождения его площади нужно найти его катеты.

Найдем величину катета А'С'. Для этого запишем формулу тонкой линзы для точки С:

\(\frac{1}{2F + a} + \frac{1}{OC'} = \frac{1}{F}\)

где \(a\) – катет исходного треугольника.

Выразим и найдем величину \(\text{OC}'\):

\(\frac{1}{OC^{'}} = \frac{1}{F} - \frac{1}{2F + a}\)

\(\frac{1}{OC^{'}} = \frac{2F + a - F}{F\left( 2F + a \right)} = \frac{F + a}{F(2F + a)}\)

Следовательно расстояние \(OC^{'}\)будет равно:

\(OC^{'} = \frac{F(2F + a)}{F + a}\)

Тогда величина искомого катета будет равна:

\(A^{'}C^{'} = 2F - OC^{'}\)

\(A^{'}C^{'} = \frac{2F\left( F + a \right) - F\left( 2F + a \right)}{F + a} = \frac{\text{Fa}}{F + a}\)

Другой катет может быть найден из подобия треугольников. Сделаем пояснительный рисунок:

Изображение выглядит как текст, антенна Автоматически созданное описание

Из рисунка видно, что:

\(B^{'}C^{'} = BC \bullet \frac{OC^{'}}{\text{OC}}\)

\(B^{'}C^{'} = a \bullet \frac{F\left( 2F + a \right)}{F + a}:\left( 2F + a \right) = \frac{\text{Fa}}{F + a}\)

Отсюда видно, что изображение равнобедренного треугольника вновь получается равнобедренным треугольником. Его площадь можно найти по формуле:

\(S = \frac{1}{2} \cdot A^{'}C^{'} \cdot B^{'}C^{'} = \frac{1}{2} \cdot \left( B^{'}C^{'} \right)^{2}\)

\(S = \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{\text{Fa}}{F + a} \right)^{2} = \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{40\ см \cdot 5\ см}{40\ см + 5\ см} \right)^{2} \approx 9,9\ см^{2}\)

Ответ: \(\approx 9,9\ см^{2}\)

Пример 2

Напряжение на батарее из двух последовательно включенных конденсаторов электроемкостью 20 и 30 мкФ равно 1 кВ. После этого между обкладок первого конденсатора вставляют диэлектрическую пластину с проницаемостью 2,1, а между обкладок второго – пластину с проницаемостью 3,6. Чему равна отношение разности напряжений \(\frac{\mathrm{\Delta}U_{2}}{\mathrm{\Delta}U_{1}}\) на первом и втором конденсаторе во втором и в первом случаях?

Решение

Сделаем схематичный рисунок:

Изображение выглядит как часы, объект Автоматически созданное описание

В последовательном соединении заряды одинаковы:

\(q_{1} = q_{2}\)

Распишем заряды через емкости и напряжения:

\(C_{1}U_{1} = C_{2}U_{2}\)

Откуда:

\(U_{2} = U_{1}\frac{C_{1}}{C_{2}}\)

Напряжение в последовательном соединении найдем как сумму напряжений:

\(U = U_{1} + U_{2} = U_{1} + U_{1}\frac{C_{1}}{C_{2}} = U_{1}\frac{C_{1} + C_{2}}{C_{2}}\)

Откуда:

\(U_{1} = \frac{UC_{2}}{C_{1} + C_{2}}\)

Тогда найдем напряжение на втором конденсаторе:

\(U_{2} = \frac{UC_{2}}{C_{1} + C_{2}} \bullet \frac{C_{1}}{C_{2}} = \frac{UC_{1}}{C_{1} + C_{2}}\)

Значит разность напряжений равна:

\(\mathrm{\Delta}U_{1} = U_{1} - U_{2} = \frac{UC_{2}}{C_{1} + C_{2}} - \frac{UC_{1}}{C_{1} + C_{2}} = \frac{U{{(C}_{2} - C}_{1})}{C_{1} + C_{2}}\)

Эту формулу можно использовать и для конечной ситуации, если учесть новые емкости. Емкость зависит от диэлектрической проницаемости по формуле:

\(C = \frac{\varepsilon\varepsilon_{0}S}{d}\)

В начале опыта был воздух (проницаемость равна 1), а в конце – в каждом конденсаторе стала больше в \(\varepsilon_{1}\) и \(\varepsilon_{2}\) раза соответственно. Тогда:

\(\mathrm{\Delta}U_{2} = U_{1}' - U_{2}' = \frac{U{{(\varepsilon_{2}C}_{2} - \varepsilon_{1}C}_{1})}{{\varepsilon_{1}C}_{1} + \varepsilon_{2}C_{2}}\)

Сделаем замену согласно данным условию:

\(C_{2} = 1,5C_{1}\)

Тогда упростим выражение и подставим числа:

\(\frac{\mathrm{\Delta}U_{2}}{\mathrm{\Delta}U_{1}} = \frac{\frac{U{{(\varepsilon_{2}C}_{2} - \varepsilon_{1}C}_{1})}{{\varepsilon_{1}C}_{1} + \varepsilon_{2}C_{2}}}{\frac{U{{(C}_{2} - C}_{1})}{C_{1} + C_{2}}} = \frac{{{(\varepsilon_{2}1,5C}_{1} - \varepsilon_{1}C}_{1}) \bullet (C_{1} + 1,5C_{1})}{({\varepsilon_{1}C}_{1} + \varepsilon_{2}{1,5C}_{1}) \bullet {(1,5C_{1} - C}_{1})} = \frac{({1,5\varepsilon}_{2} - \varepsilon_{1}) \bullet 2,5}{({1,5\varepsilon}_{2} + \varepsilon_{1}) \bullet 0,5} = 2.2\)

Ответ: 2,2