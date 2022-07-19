Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Физика
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект
Молекулярная физика
Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы
Электродинамика
Электрические цепи Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур Движение проводников Вспомогательные элементы цепи Электрическое поле Волновая оптика Индукция Дифракционная решетка Магнитное поле Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле
Формат ЕГЭ
Задание 30 Задание 25 Задание 29 Задание 26 Задание 27 Задание 24 Задание 28
Механика
Механические колебания Алгоритм работы с силами Статика Движение Гравитация Методы научного познания Энергия. Импульс. Работа Законы Ньютона Силы в природе

Задание 27

Формат задания

Задание, высокого уровня сложности, решение которого нужно перенести в бланк ответов №2. Максимальный первичный балл за задание – 3 балла

Особенности задания

Задание по молекулярной физике 27 позиции имеет ограниченное количество прототипов и используемых формул, но очень широкий спектр слов-маркеров (быстро, медленно, долгое время и т.д.), большие объемы вычислений и тесную связь с блоком механика. Почти любая задача данной позиции может быть частично или полностью решена уравнением Менделеева – Клапейрона, Первым началом термодинамики и вторым законом Ньютона. В 2017 году стали появляться прототипы задач на насыщенный пар и влажность.

Ответ должен:

  • Быть целым числом или записываться в буквенном виде, где каждая используемая буква либо дана в условии, либо является табличным значением;

  • Отвечать на поставленный вопрос;

  • Соответствовать заявленным единицам измерения.

Пример 1

Неподвижная теплопроводящая перегородка А делит объем теплоизолированного цилиндра на два отсека, в которых находится по v моль гелия. Во втором отсеке газ удерживается подвижным, теплоизолированным поршнем В. Наружное атмосферное давление равно Р0. В начальном состоянии температура гелия в первом отсеке больше, чем во втором. В результате медленного процесса теплообмена через перегородку температура в отсеках начинает выравниваться, а поршень перемещается. По окончании процесса теплообмена температура в первом отсеке уменьшается на ∆T1. Найдите изменение объема гелия во втором отсеке. Трением поршня о цилиндр, теплоемкостью стенок цилиндра и поршня пренебречь.

Решение

Очевидно, что сосуду в левой части рисунке некуда передавать энергию, кроме как в правую часть сосуда через неподвижную перегородку А. А это значит, что газ уменьшает свою внутреннюю энергию без совершения работы, и \(Q = \left| {\mathrm{\Delta}U}_{1} \right| = \frac{3}{2}\nu R\mathrm{\Delta}T_{1}\). Газ во втором отсеке получает эту энергию и частично передаёт ее среде за перегородкой В.

При этом перегородка В подвижна и процесс по условию медленный, а значит условием покоя перегородки является равенство давлений на нее с двух сторон, поэтому в сосуде 2 происходит изобарическое охлаждение газа при постоянном давлении Р0.

Работа газа может быть записана как \(A_{г} = P_{0}\mathrm{\Delta}V = \nu R\mathrm{\Delta}T_{2}\), а его изменение внутренней энергии как \(\mathrm{\Delta}U_{2} = \frac{3}{2}\nu R\mathrm{\Delta}T_{2}\). По первому закону термодинамики \(Q = A + \mathrm{\Delta}U\), где Q – полученное от первого сосуда тепло. Значит \(\frac{3}{2}\nu R\mathrm{\Delta}T_{1} = \nu R\mathrm{\Delta}T_{2} + \frac{3}{2}\nu R\mathrm{\Delta}T_{2}\), откуда \(\mathrm{\Delta}T_{2} = \frac{3}{5}\mathrm{\Delta}T_{1}\).

Изменение объема второго сосуда присутствовало в формуле работы газа, откуда \(\mathrm{\Delta}V = \frac{\nu R\mathrm{\Delta}T_{2}}{P_{0}} = \frac{3}{5}\frac{\nu R\mathrm{\Delta}T_{1}}{P_{0}}\)

Ответ: \(\frac{3}{5}\frac{\nu R\mathrm{\Delta}T_{1}}{P_{0}}\)

Пример 2

В тонкостенную колбу впаяна длинная тонкая стеклянная трубка постоянного внутреннего сечения (см. рис.). В трубке находится капелька ртути, отделяющая воздух в колбе от окружающего воздуха. Изменение температуры окружающего воздуха при постоянном атмосферном давлении приводит к смещению капельки, что является принципом работы газового термометра. При температуре t1=17 ℃ капелька находится на расстоянии L1 =20 см от колбы, а при температуре t2=27 ℃ - на расстоянии L2=30 см. Какую минимальную температуру можно измерить этим термометром? Атмосферное давление считать неизменным.

Решение

Поскольку во время всего опыта газ в колбе не контактирует с внешней средой, его количество постоянно. При этом, за счет движения капельки ртути давление внутри и снаружи сосуда в любой момент времени одинаково и равно атмосферному. Будем считать, что объём воздуха внутри колбы равным V0+LS, где V0 — это объём шарообразной по рисунку части колбы, L — длина трубки от колбы до капельки ртути, S — площадь сечения трубки.

Очевидно, что минимальной температуре Tmin, которую можно измерить с помощью этого газового термометра, соответствует положение ртутной капельки у основания трубки в месте её соединения с колбой. Объём воздуха равен при этом только объему шарообразной части, то есть V0. Запишем уравнения Менделеева – Клапейрона для разных ситуаций: для температуры 17℃ \(P\left( V_{0} + L_{1}S \right) = \nu RT_{1}\), для температуры 27℃ \(P\left( V_{0} + L_{2}S \right) = \nu RT_{2}\) и для минимальной температуры \(PV_{0} = \nu RT_{\min}\). Попарно поделим эти уравнения друг на друга: \(\frac{V_{0} + L_{1}S}{T_{1}} = \frac{V_{0}}{T_{\min}}\) и \(\frac{V_{0} + L_{2}S}{T_{2}} = \frac{V_{0}}{T_{\min}}\). Преобразуем эти уравнения

\(V_{0} + L_{1}S = \frac{T_{1}}{T_{\min}}V_{0}\) и \(V_{0} + L_{2}S = \frac{T_{2}}{T_{\min}}V_{0}\), откуда

\(L_{1}S = V_{0}\left( \frac{T_{1}}{T_{\min}} - 1 \right)\) и \(L_{2}S = V_{0}\left( \frac{T_{2}}{T_{\min}} - 1 \right)\)

Разделив одно уравнение на второе, получим

\(\frac{T_{1} - T_{\min}}{T_{2} - T_{\min}} = \frac{L_{1}}{L_{2}}\)

И, наконец выразим минимальную температуру:

\(T_{\min} = \frac{L_{2}T_{1} - L_{1}T_{2}}{L_{2} - L_{1}} = 270K = - 3{^\circ}C\)

Ответ: -3