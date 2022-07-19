Постулаты теории относительности:
Законы природы, определяющие изменение состояния физических систем, одинаковы в инерциальных системах отсчёта. (принцип относительности Эйнштейна)
Скорость света в вакууме одинакова и равна \(c = 3 \cdot 10^{8}\frac{м}{с}\ \)во всех инерциальных системах отсчёта.
Любая, даже неподвижная, частица обладает энергией. Полная энергия любой частицы складывается из энергии покоя частицы и кинетической энергии этой частицы:
\(E = E_{0} + E_{k}\)
Где E – полная энергия частицы [Дж];
\(E_{0}\) – энергия покоя частицы [Дж];
\(E_{k}\) – кинетическая энергия частицы [Дж].
Для простоты записи физический уравнений в СТО вводят релятивистский гамма-фактор:
\(\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}}\)
Где 𝛾 – релятивистский гамма-фактор;
v – скорость движения частицы;
\(c = 3 \cdot 10^{8}\ м/с\) – скорость света в вакууме.
Стоит отметить, что в СТО кинетическая энергия не считается по формулам классической физики. Для расчета каждой из энергий стоит применять уточненные формулы, которые приведены ниже:
\(E = \frac{E_{0}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \gamma E_{0}\)
Энергия покоя
\(E_{0} = mc^{2}\)
Кинетическая энергия частицы
\(E_{к} = (\gamma - 1)E_{0}\)
Вместе с энергиями импульс в СТО тоже рассчитывается по уточненной формуле, записанной ниже:
\(\overrightarrow{p} = \frac{m\overrightarrow{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \gamma m\overrightarrow{v}\)
где \(\overrightarrow{p}\) – релятивистский импульс [кг\(\cdot\)м/с];
m – масса покоя частицы [кг];
\(\overrightarrow{v}\) – скорость движения частицы [м/с].
В релятивистской механике энергия связана с импульсом следующей формулой:
\(E^{2} = \left( \text{pc} \right)^{2} + \left( mc^{2} \right)^{2} = \left( \text{pc} \right)^{2} + E_{0}^{2}\)
где E – полная энергия частицы [Дж];
p – релятивистский импульс [кг\(\cdot\)м/с];
\(E_{0}\) – энергия покоя частицы [Дж].