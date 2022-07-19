СТО

Постулаты теории относительности:

Законы природы, определяющие изменение состояния физических систем, одинаковы в инерциальных системах отсчёта. (принцип относительности Эйнштейна) Скорость света в вакууме одинакова и равна \(c = 3 \cdot 10^{8}\frac{м}{с}\ \)во всех инерциальных системах отсчёта.

Полная энергия частицы

Любая, даже неподвижная, частица обладает энергией. Полная энергия любой частицы складывается из энергии покоя частицы и кинетической энергии этой частицы:

\(E = E_{0} + E_{k}\)

Где E – полная энергия частицы [Дж];

\(E_{0}\) – энергия покоя частицы [Дж];

\(E_{k}\) – кинетическая энергия частицы [Дж].

Для простоты записи физический уравнений в СТО вводят релятивистский гамма-фактор:

\(\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}}\)

Где 𝛾 – релятивистский гамма-фактор;

v – скорость движения частицы;

\(c = 3 \cdot 10^{8}\ м/с\) – скорость света в вакууме.

Стоит отметить, что в СТО кинетическая энергия не считается по формулам классической физики. Для расчета каждой из энергий стоит применять уточненные формулы, которые приведены ниже:

Полная энергия частицы

\(E = \frac{E_{0}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \gamma E_{0}\)

Энергия покоя

\(E_{0} = mc^{2}\)

Кинетическая энергия частицы

\(E_{к} = (\gamma - 1)E_{0}\)

Релятивистский импульс

Вместе с энергиями импульс в СТО тоже рассчитывается по уточненной формуле, записанной ниже:

\(\overrightarrow{p} = \frac{m\overrightarrow{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \gamma m\overrightarrow{v}\)

где \(\overrightarrow{p}\) – релятивистский импульс [кг\(\cdot\)м/с];

m – масса покоя частицы [кг];

\(\overrightarrow{v}\) – скорость движения частицы [м/с].

Связь энергии и импульса

В релятивистской механике энергия связана с импульсом следующей формулой:

\(E^{2} = \left( \text{pc} \right)^{2} + \left( mc^{2} \right)^{2} = \left( \text{pc} \right)^{2} + E_{0}^{2}\)

где E – полная энергия частицы [Дж];

p – релятивистский импульс [кг\(\cdot\)м/с];

\(E_{0}\) – энергия покоя частицы [Дж].