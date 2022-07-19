Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект
Молекулярная физика
Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары
Электродинамика
Электрические цепи Колебательный контур Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле Волновая оптика Индукция Геометрическая оптика. Линзы Дифракционная решетка Магнитное поле Электрическое поле Движение проводников Вспомогательные элементы цепи
Формат ЕГЭ
Задание 27 Задание 29 Задание 30 Задание 28 Задание 26 Задание 25 Задание 24
Механика
Методы научного познания Движение Гравитация Законы Ньютона Механические колебания Силы в природе Алгоритм работы с силами Энергия. Импульс. Работа Статика

СТО

Постулаты теории относительности:

  1. Законы природы, определяющие изменение состояния физических систем, одинаковы в инерциальных системах отсчёта. (принцип относительности Эйнштейна)

  2. Скорость света в вакууме одинакова и равна \(c = 3 \cdot 10^{8}\frac{м}{с}\ \)во всех инерциальных системах отсчёта.

Полная энергия частицы

Любая, даже неподвижная, частица обладает энергией. Полная энергия любой частицы складывается из энергии покоя частицы и кинетической энергии этой частицы:

\(E = E_{0} + E_{k}\)

Где E – полная энергия частицы [Дж];

\(E_{0}\) – энергия покоя частицы [Дж];

\(E_{k}\) – кинетическая энергия частицы [Дж].

Для простоты записи физический уравнений в СТО вводят релятивистский гамма-фактор:

\(\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}}\)

Где 𝛾 – релятивистский гамма-фактор;

v – скорость движения частицы;

\(c = 3 \cdot 10^{8}\ м/с\) – скорость света в вакууме.

Стоит отметить, что в СТО кинетическая энергия не считается по формулам классической физики. Для расчета каждой из энергий стоит применять уточненные формулы, которые приведены ниже:

Полная энергия частицы

\(E = \frac{E_{0}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \frac{mc^{2}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \gamma E_{0}\)

Энергия покоя

\(E_{0} = mc^{2}\)

Кинетическая энергия частицы

\(E_{к} = (\gamma - 1)E_{0}\)

Релятивистский импульс

Вместе с энергиями импульс в СТО тоже рассчитывается по уточненной формуле, записанной ниже:

\(\overrightarrow{p} = \frac{m\overrightarrow{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \gamma m\overrightarrow{v}\)

где \(\overrightarrow{p}\) – релятивистский импульс [кг\(\cdot\)м/с];

m – масса покоя частицы [кг];

\(\overrightarrow{v}\) – скорость движения частицы [м/с].

Связь энергии и импульса

В релятивистской механике энергия связана с импульсом следующей формулой:

\(E^{2} = \left( \text{pc} \right)^{2} + \left( mc^{2} \right)^{2} = \left( \text{pc} \right)^{2} + E_{0}^{2}\)

где E – полная энергия частицы [Дж];

p – релятивистский импульс [кг\(\cdot\)м/с];

\(E_{0}\) – энергия покоя частицы [Дж].