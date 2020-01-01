После регистрации мы пришлём письмо со ссылкой на подключение. Накануне вам позвонит специалист, чтобы подтвердить участие. За 10 минут до начала урока мы продублируем ссылку для подключения на почту и в смс-сообщении. Убедитесь, что заполнили контактные данные корректно.