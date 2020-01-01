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Шаг 1:
Забронируйте место
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Шаг 2:
Скачайте приложение Zoom на телефон или компьютер
Понадобится микрофон и камера, чтобы полноценно участвовать в уроке
Шаг 3:
Подключитесь к пробному уроку
Ссылка на подключение придёт вам за 10 минут в смс-сообщении
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О чём говорят ученики после урока?
91%
Узнали что-то новое
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93%
Разобрались в структуре
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Вопрос – ответ
1. Зачем нужны камера и микрофон на занятии?Пробный урок проходит так же, как и обычное занятие на нашем курсе. Чтобы погрузиться в атмосферу занятия, чтобы преподаватель мог отслеживать вовлеченность ученика на уроке и чтобы сделать обучение по-настоящему эффективным, мы просим включать камеру и микрофон.
2. Почему нужно подключаться к уроку с родителем?По закону "О персональных данных" мы не можем использовать персональные данные несовершеннолетних без согласия родителя или официального опекуна, а значит не можем и прислать вам ссылку на подключение к пробному уроку. Подключаясь к уроку с родителем, вы автоматически подтверждаете его согласие.
3. Как подключиться к уроку? Что делать после регистрации?После регистрации мы пришлём письмо со ссылкой на подключение. Накануне вам позвонит специалист, чтобы подтвердить участие. За 10 минут до начала урока мы продублируем ссылку для подключения на почту и в смс-сообщении. Убедитесь, что заполнили контактные данные корректно.
4. Почему рекомендуется подключаться к уроку с компьютера или ноутбука? Смогу ли я подключиться через телефон?Вы можете использовать любое устройство, но мы рекомендуем использовать компьютер или ноутбук для корректной работы Zoom. Так смотреть презентацию и получать знания будет комфортнее для вас.
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