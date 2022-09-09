7 дней занятий бесплатно!

Неделя полноценных занятий и домашние задания ждут тебя в технологичном онлайн-модуле. Только нужные знания без воды.

Курсы на 2023 год

Что тебя ждет:

Видеолекции по математике и русскому языку
Только нужная теория без воды
Практические задания для отработки пройденного
Понятные пояснения, чтобы узнать ход решения задачи
Занятия доступны на любом устройстве с выходом в интернет
Интуитивный интерфейс, чтобы сохранять фокус на главном
За 7 дней обучения ты попробуешь
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Онлайн-модуль

Доступ к онлайн-модулю, все учебные материалы под рукой

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Понятные лекции

Видеолекции с разборами сложных тем простым языком

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Домашние задания

Тесты для проверки пройденного материала

Неделя полноценных занятий и домашние задания
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В течение 10 минут тебе на почту придет письмо с доступом к курсу.
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