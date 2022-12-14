  • вебинар
    3 месяца
    Стандарт

    Занимайтесь в группе единомышленников и регулярно отслеживайте свой прогресс

    15 000 ₽

    от 900 ₽ в рассрочку

    или 10 000 ₽ за весь курс

  • онлайн
    3 месяца
    Оптимум

    Достигайте высоких результатов с поддержкой преподавателя и мотивацией сплоченной команды

    45 600 ₽

    от 2 300 ₽ в рассрочку

    или 25 600 ₽ за весь курс

  • онлайн
    3 месяца
    Максимум

    Учитесь в закрытой группе, сохраняя супер индивидуальный подход и максимальную вовлеченность

    64 000 ₽

    от 3 300 ₽ в рассрочку

    или 35 900 ₽ за весь курс

Три шага к высокому баллу

Также страницы подразделов по типу экзамены должны содержать простой текстовый блок, где в будущем будут размещены SEO-тексты. Расположение текстового блока — в самом низу страницы, прямо над футером.