- вебинар3 месяцаСтандарт
Занимайтесь в группе единомышленников и регулярно отслеживайте свой прогресс
15 000 ₽
от 900 ₽ в рассрочку
или 10 000 ₽ за весь курс
- онлайн3 месяцаОптимум
Достигайте высоких результатов с поддержкой преподавателя и мотивацией сплоченной команды
45 600 ₽
от 2 300 ₽ в рассрочку
или 25 600 ₽ за весь курс
- онлайн3 месяцаМаксимум
Учитесь в закрытой группе, сохраняя супер индивидуальный подход и максимальную вовлеченность
64 000 ₽
от 3 300 ₽ в рассрочку
или 35 900 ₽ за весь курс
Три шага к высокому баллу
Также страницы подразделов по типу экзамены должны содержать простой текстовый блок, где в будущем будут размещены SEO-тексты. Расположение текстового блока — в самом низу страницы, прямо над футером.