Выходим за рамки стандартных профтестов

Проводим анализ личности подростка, встречи со специалистами в своей сфере и тест-драйв профессий

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Что вы получите на курсах по предмету

  • Понятная подготовка

  • Учеба под рукой

  • Поддержка

  • Классная команда

  • Фокус на практике

Система, которая работает


  • Готовим только по актуальным КИМам
  • Понятно объясняем сложные темы
  • Учим лайфхакам, которые сделают решение заданий проще, а подготовку интереснее
<p>Понятная подготовка</p>

Удобно заниматься из любой точки мира


Не нужно переключаться из программы в программу, чтобы:

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  • подключиться к уроку
  • открыть учебник
  • сделать домашнее задание


Все необходимое будет в одном личном кабинете. Тут же можно легко отследить свой прогресс и найти любое занятие в записи

<p>Учеба под рукой</p>

Индивидуальный подход


Преподаватели сами проходили ЕГЭ и не понаслышке знают, каково это. Поэтому они точно найдут с вами общий язык и помогут сдать экзамен на максимальные баллы, а на личных беседах не дадут повесить нос и засомневаться в себе;)

<p>Поддержка</p>

Дружеская атмосфера

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Здесь не ругают за ошибки, а помогают друг другу и любят повеселиться даже на уроках.


В чате курса можно обсуждать пройденные темы и делиться мемами:)

<p>Классная команда</p>

Готовьтесь на высокий балл по самым актуальным материалам


  • Разбираем каждое задание
  • Учим обходить все ловушки, которые могут быть на экзамене
  • Погружаем в атмосферу ЕГЭ, чтобы в день сдачи не было стресса и все прошло идеально
<p>Фокус на практике</p>
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    Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
    Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
    Вы:
    Выберите класс

    Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

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