Выходим за рамки стандартных профтестов
Проводим анализ личности подростка, встречи со специалистами в своей сфере и тест-драйв профессийПодробнее
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Что вы получите на курсах по предмету
Понятная подготовка
Учеба под рукой
Поддержка
Классная команда
Фокус на практике
Система, которая работает
- Готовим только по актуальным КИМам
- Понятно объясняем сложные темы
- Учим лайфхакам, которые сделают решение заданий проще, а подготовку интереснее
Удобно заниматься из любой точки мира
Не нужно переключаться из программы в программу, чтобы:
- подключиться к уроку
- открыть учебник
- сделать домашнее задание
Все необходимое будет в одном личном кабинете. Тут же можно легко отследить свой прогресс и найти любое занятие в записи
Индивидуальный подход
Преподаватели сами проходили ЕГЭ и не понаслышке знают, каково это. Поэтому они точно найдут с вами общий язык и помогут сдать экзамен на максимальные баллы, а на личных беседах не дадут повесить нос и засомневаться в себе;)
Дружеская атмосфера
Здесь не ругают за ошибки, а помогают друг другу и любят повеселиться даже на уроках.
В чате курса можно обсуждать пройденные темы и делиться мемами:)
Готовьтесь на высокий балл по самым актуальным материалам
- Разбираем каждое задание
- Учим обходить все ловушки, которые могут быть на экзамене
- Погружаем в атмосферу ЕГЭ, чтобы в день сдачи не было стресса и все прошло идеально