Бесплатный курс для учителей:

Как эффективно преподавать онлайн

  • Получите практические инструменты для эффективного преподавания в дистанционном формате
  • Посетители тренинга получают электронный сертификат участника мероприятия

Курс проходит с 25 по 29 мая

и состоит из трёх занятий
Записи прошедших занятий можно посмотреть в личном кабинете

Программа курса:

25 мая 16:00 по МСК
Основы преподавания в онлайне
  • Базовая методика онлайн-урока
  • Параметры, которые отвечают за эффективность урока, и как на них влиять
27 мая 16:00 по МСК
Инструменты онлайн-платформ для преподавания
  • Практические инструменты преподавателя в онлайн на примере платформы ZOOM
29 мая 16:00 по МСК
Работа с мотивацией и вовлечённостью учеников
  • Как преподаватель может повлиять на посещаемость, выполнение ДЗ, мотивацию учеников

Зарегистрируйтесь и вам на почту придёт доступ в онлайн-платформу

После регистрации вы получите памятку участника курса

Отзывы о работе с нами

Галина Макарова

Большое спасибо! Получила много полезной информации! И ещё остались вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Татьяна Малимонова

Спасибо, очень полезный тренинг.

Елена Гончаренко

Спасибо организаторам и ведущим за подробную содержательную информацию. Буду ждать следующую встречу!

Елена Озёрина

Спасибо большое за интересный и полезный вебинар. Буду рада участвовать в последующих мероприятиях.

О MAXIMUM

Инновационные технологии в онлайн-обучении

  • 7 лет готовим к ЕГЭ и ОГЭ
  • 30 учебных центров в России
  • 50 образовательных программ
  • 900 сертифицированных преподавателей
  • 175 000+ учеников по всей России
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В MAXIMUM занятия с преподавателем проходят в любом удобном для ученика формате:
В классе или онлайн, мини-группе или один на один. На курсе ученик узнает теорию и формат экзамена, осваивает лайфхаки и оптимальные методы

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