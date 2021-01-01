Летний онлайн-лагерь для учеников 5-11 классов

Онлайн лагерь - это интерактивные занятия, которые проходят на нашей онлайн-платформе в 3 смены:
- С 11:00 до 13:30
- С 14:00 до 16:30
- С 17:00 до 19:30
Ученики могут одновременно ходить в несколько лагерей в разные смены
Английский, программирование, профориентация и бизнес — легко, понятно и интерактивно
За 7 лет практики мы досконально изучили проблемы и потребности подростков и создали летние лагеря, помогающие освоить актуальные навыки XXI века
Которые ваш ребенок начнет применять с первого дня
Которые сохранятся после завершения лагеря
Которые сделают обучение простым и интересным
Которые создадут позитивную, но рабочую атмосферу
Онлайн лагерь - это интерактивные занятия, которые проходят на нашей онлайн-платформе в 3 смены:
Ученики могут одновременно ходить в несколько лагерей в разные смены
Предлагаем на выбор 4 вида программ. Ваш ребенок может одновременно проходить обучение на 2-х и более программах. Выбирайте интересные программы и бронируйте места в группах.
MAXIMUM – крупнейшая в России компания дополнительного образования для школьников от 5 до 11 класса. Все преподаватели проходят строгий отбор и обязательную внутреннюю систему обучения. Методика преподавания и учебные материалы разработаны с учетом возрастных особенностей учеников, поэтому после наших занятий у вашего ребенка появится интерес к учебе и новым знаниям.
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с 11:00 до 20:00
Онлайн-лагерь подойдет для детей с 11 до 17 лет. В МАXIMUM также есть другие образовательные программы для разных возрастов. Узнайте у наших экспертов, какие еще программы могут подойти вашему ребенку.
Смена длится 4 недели.
Занятия проходят по будням и субботам в 3 смены:
1. С 11:00 до 13:30
2. С 14:00 до 16:30
3. С 17:00 до 19:30
В одном отряде онлайн-лагеря занимаются до 15 человек.
На нашей интерактивной онлайн-платформе и сохраняются в записи на все время прохождения курса.
с 11:00 до 20:00