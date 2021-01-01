Летний онлайн-лагерь для учеников 5-11 классов

Английский, программирование, профориентация и бизнес — легко, понятно и интерактивно

Что даст вашему ребенку дневной лагерь?

За 7 лет практики мы досконально изучили проблемы и потребности подростков и создали летние лагеря, помогающие освоить актуальные навыки XXI века

Актуальные навыки и знания

Преимущество

Которые ваш ребенок начнет применять с первого дня

Личную цель и мотивацию

Преимущество

Которые сохранятся после завершения лагеря

Интерактивные занятия

Преимущество

Которые сделают обучение простым и интересным

Новых веселых друзей

Преимущество

Которые создадут позитивную, но рабочую атмосферу

Как проходит онлайн-лагерь?

Онлайн лагерь - это интерактивные занятия, которые проходят на нашей онлайн-платформе в 3 смены:

  • С 11:00 до 13:30
  • С 14:00 до 16:30
  • С 17:00 до 19:30

Ученики могут одновременно ходить в несколько лагерей в разные смены

Какой лагерь выбрать?

Предлагаем на выбор 4 вида программ. Ваш ребенок может одновременно проходить обучение на 2-х и более программах. Выбирайте интересные программы и бронируйте места в группах.

Почему летний лагерь MAXIMUM?

MAXIMUM – крупнейшая в России компания дополнительного образования для школьников от 5 до 11 класса. Все преподаватели проходят строгий отбор и обязательную внутреннюю систему обучения. Методика преподавания и учебные материалы разработаны с учетом возрастных особенностей учеников, поэтому после наших занятий у вашего ребенка появится интерес к учебе и новым знаниям.

175 000+

выпускников

Занятия по будням

97%

семей рекомендуют нас

В утреннее и дневное время

7 лет

обучаем подростков

До 15 человек в группе

30

учебных центров в России

Для учеников 5-11 классов

Узнайте больше о летних лагерях MAXIMUM

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Наши контакты

8 (800) 500-31-98 info@maximumtest.ru

с 11:00 до 20:00

Ответы на популярные вопросы

С какого возраста можно записаться?

Онлайн-лагерь подойдет для детей с 11 до 17 лет. В МАXIMUM также есть другие образовательные программы для разных возрастов. Узнайте у наших экспертов, какие еще программы могут подойти вашему ребенку.

Сколько длится смена?

Смена длится 4 недели.

В какие дни проходят занятия?

Занятия проходят по будням и субботам в 3 смены:
1. С 11:00 до 13:30
2. С 14:00 до 16:30
3. С 17:00 до 19:30

Сколько человек в одной группе?

В одном отряде онлайн-лагеря занимаются до 15 человек.

Где проходят занятия?

На нашей интерактивной онлайн-платформе и сохраняются в записи на все время прохождения курса.

Как найти учебный центр MAXIMUM?

      Россия

      Беларусь

    Казахстан

    Девушка в классе подготовки по русскому языку.

    Часы работы

    с 11:00 до 20:00

    8 (800) 500-31-98