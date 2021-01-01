Летний онлайн-лагерь для учеников 5-11 классов

Ответы на популярные вопросы

С какого возраста можно записаться? Онлайн-лагерь подойдет для детей с 11 до 17 лет. В МАXIMUM также есть другие образовательные программы для разных возрастов. Узнайте у наших экспертов, какие еще программы могут подойти вашему ребенку.

Сколько длится смена? Смена длится 4 недели.

В какие дни проходят занятия? Занятия проходят по будням и субботам в 3 смены:

1. С 11:00 до 13:30

2. С 14:00 до 16:30

3. С 17:00 до 19:30

Сколько человек в одной группе? В одном отряде онлайн-лагеря занимаются до 15 человек.