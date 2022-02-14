• По 2 онлайн-урока по каждому предмету с преподавателем в прямом эфире
Что будет на курсе
Проверите на себе эффективность курсов MAXIMUM
Научитесь учиться с интересом и осваивать прикладные навыки
Структурируете знания и улучшите оценки по 4 темам школьной программы
Перестанете бояться домашних заданий и найдёте личную мотивацию для учёбы
Купить за 1 499 руб. 1 руб.
Старт групп 28 февраля
Урок 1
понедельник, 15:00
Текстовые задачи на дроби
Урок 2
пятница, 15:00
Задачи на проценты
Урок 3
понедельник, 15:00
Задачи на отношения
Урок 4
пятница, 15:00
Задачи на пропорции
+ 1 личные беседы с наставником о стратегии подготовки к ЕГЭ
1 499 руб. 1 руб.
Для корректного подключения курса в онлайн-модуле укажите почту ученика
Что будет после оплаты?
Вы получите уведомление об оплате и чек на почту, которую указали при покупке
Также вам на почту придет письмо с доступом к онлайн-модулю
Расписание курса, домашние задание и дополнительные материалы вы сможете найти в модуле
Почему обращаются к нам
225 000 учеников по всей России
8 лет обучаем школьным предметам
8 лет обучаем школьным предметам
Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
- Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!
Вопрос — ответ
1. Что входит в курс?
2. В каком формате проходит курс?
3. Какой результат получит ученик на курсе?