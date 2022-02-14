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Улучшите английский с MAXIMUM за 2 недели

Пробные онлайн-курсы по английскому языку для учеников 5-11 классов за 1 рубль
Maximum Education

Купить за 1 499 руб. 1 руб.

Старт групп 28 февраля
Урок 1
понедельник, 16:00
It's spring time: учимся использовать настоящее простое время и говорить о временах года
Урок 2
пятница, 16:00
Time to wake up: закрепляем настоящее простое время, обсуждаем привычки и ежедневные действия на английском
Урок 3
понедельник, 16:00
City is bigger: учимся использовать сравнительную степень прилагательных и описывать место, где живём
Урок 4
пятница, 16:00
The largest city on Earth: изучаем превосходную степень прилагательных, обсуждаем самые интересные города мира
+ 1 личные беседы с наставником о стратегии подготовки к ЕГЭ
1 499 руб. 1 руб.
Для корректного подключения курса в онлайн-модуле укажите почту ученика

Что будет после оплаты?

Вы получите уведомление об оплате и чек на почту, которую указали при покупке
Также вам на почту придет письмо с доступом к онлайн-модулю
Расписание курса, домашние задание и дополнительные материалы вы сможете найти в модуле

Для каких классов есть пробные курсы?

ЕГЭ и ОГЭ для 9-11 классов здесь
Математика для 5-8 классов здесь
Английский для 5-11 классов здесь

Почему обращаются к нам

225 000 учеников по всей России
8 лет обучаем школьным предметам
Курсы разработаны командой из более 100 экспертов

Наши преподаватели

  • Знают английский на уровне B2 (upper intermediate) и выше, закончили университет по языковым специальностям
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

Вопрос — ответ

  1. 1. Для каких классов расчитана программа курса?

  2. 2. Что входит в курс?

  3. 3. В каком формате проходит курс?

  4. 4. Какой результат получит ученик на курсе?