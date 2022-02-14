Курс подойдёт ученикам с 5 по 11 класс. Группы формируются по возрасту, чтобы ученикам было комфортно общаться на уроках
Купить за 1 499 руб. 1 руб.
Старт групп 28 февраля
Урок 1
понедельник, 16:00
It's spring time: учимся использовать настоящее простое время и говорить о временах года
Урок 2
пятница, 16:00
Time to wake up: закрепляем настоящее простое время, обсуждаем привычки и ежедневные действия на английском
Урок 3
понедельник, 16:00
City is bigger: учимся использовать сравнительную степень прилагательных и описывать место, где живём
Урок 4
пятница, 16:00
The largest city on Earth: изучаем превосходную степень прилагательных, обсуждаем самые интересные города мира
+ 1 личные беседы с наставником о стратегии подготовки к ЕГЭ
1 499 руб. 1 руб.
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Расписание курса, домашние задание и дополнительные материалы вы сможете найти в модуле
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Вопрос — ответ
1. Для каких классов расчитана программа курса?
2. Что входит в курс?
3. В каком формате проходит курс?
4. Какой результат получит ученик на курсе?