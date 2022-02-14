Знают английский на уровне B2 (upper intermediate) и выше, закончили университет по языковым специальностям

Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно

Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах

Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей