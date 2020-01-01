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Стартовый курс по русскому и математике

Составьте план подготовки к ЕГЭ или ОГЭ сейчас
и будьте спокойны в сентябре
Попробуйте подготовку в MAXIMUM
Узнайте, что будет на экзамене и как к нему подготовиться
Познакомьтесь с крутыми лайфхаками по русскому языку и математике

Что будет на курсе

  • 2 урока математике и 2 урока по русскому языку
  • 2 занятия 1 на 1 с личным наставником о стратегии подготовки в новом учебном году
  • Бонусы и подарки за прохождение каждого этапа курса