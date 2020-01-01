Стартовый курс по русскому и математике
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Познакомьтесь с крутыми лайфхаками по русскому языку и математике
Что будет на курсе
- 2 урока математике и 2 урока по русскому языку
- 2 занятия 1 на 1 с личным наставником о стратегии подготовки в новом учебном году
- Бонусы и подарки за прохождение каждого этапа курса