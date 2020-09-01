Договору возмездного оказания услуг № от
Правила проведения акции “Курс подготовки к итоговому сочинению в подарок” (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «Курс подготовки к итоговому сочинению в подарок» (далее — “Акция”).
1.2. Акция проводится в период с 27.10.2020 года по 15.11.2020 года включительно.
1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.
1.4. Условия акции распространяются на следующую услугу Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Итоговое сочинение».
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. К участию в акции допускаются физические лица, посетившие ,безвозмездную индивидуальную консультацию с экспертом ООО «Юмакс» с 12:00 до 16:00 по московскому времени (для территорий филиалов по местному времени).
2.2 Образовательно консультационная услуга "Итоговое сочинение" будет оказана до 15.11.2020 всем участникам акции.
3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Права Организатора Акции:
— Организатор имеет право отказать в оказании услуги Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.
— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.
— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.
3.2. Обязанности Организатора Акции:
— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
— Организатор Акции обязан предоставить услугу Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
3.3. Права Участника:
— Знакомиться с Правилами Акции;
— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
— Требовать от Организатора Акции предоставление услуги в случае выполнения всех условий Акции.
3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора.
Правила проведения акции “Курс подготовки к итоговому сочинению в подарок” (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «Курс подготовки к итоговому сочинению в подарок» (далее — “Акция”).
1.2. Акция проводится в период с 27.10.2020 года по 15.11.2020 года включительно.
1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.
1.4. Условия акции распространяются на следующую услугу Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Итоговое сочинение».
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. К участию в акции допускаются физические лица, посетившие ,безвозмездную индивидуальную консультацию с экспертом ООО «Юмакс» с 12:00 до 16:00 по московскому времени (для территорий филиалов по местному времени).
2.2 Образовательно консультационная услуга "Итоговое сочинение" будет оказана до 15.11.2020 всем участникам акции.
3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Права Организатора Акции:
— Организатор имеет право отказать в оказании услуги Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.
— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.
— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.
3.2. Обязанности Организатора Акции:
— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
— Организатор Акции обязан предоставить услугу Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
3.3. Права Участника:
— Знакомиться с Правилами Акции;
— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
— Требовать от Организатора Акции предоставление услуги в случае выполнения всех условий Акции.
3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора.