Договору возмездного оказания услуг № от



Правила проведения акции “Курс подготовки к итоговому сочинению в подарок” (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «Курс подготовки к итоговому сочинению в подарок» (далее — “Акция”).



1.2. Акция проводится в период с 27.10.2020 года по 15.11.2020 года включительно.



1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.



1.4. Условия акции распространяются на следующую услугу Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Итоговое сочинение».



2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ



2.1. К участию в акции допускаются физические лица, посетившие ,безвозмездную индивидуальную консультацию с экспертом ООО «Юмакс» с 12:00 до 16:00 по московскому времени (для территорий филиалов по местному времени).



2.2 Образовательно консультационная услуга "Итоговое сочинение" будет оказана до 15.11.2020 всем участникам акции.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3.1. Права Организатора Акции:



— Организатор имеет право отказать в оказании услуги Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.



— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.



— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.



3.2. Обязанности Организатора Акции:



— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;



— Организатор Акции обязан предоставить услугу Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции.



3.3. Права Участника:



— Знакомиться с Правилами Акции;



— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;



— Требовать от Организатора Акции предоставление услуги в случае выполнения всех условий Акции.



3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора.