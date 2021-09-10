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Онлайн-курсы по русскому языку
для 8 класса

Поможем освоить школьную программу и улучшить оценки

Узнайте больше на консультации

Чему ребёнок научится на курсе

    Понимать правила русского языка, применять их на практике и легко осваивать программу следующих классов
    Самостоятельно и вовремя выполнять домашние задания, быстрее готовиться к контрольным и не бояться отвечать у доски
    Грамотно писать, логически рассуждать и ясно излагать мысли в устной и письменной речи
    Анализировать тексты, разбирать предложения и слова по составу, находить и исправлять ошибки в своих работах

Учитесь с нами в удобном формате

Курс "Максимум", годовой

  • Мини-группа онлайн до 15 человек
  • 66 уроков, 1 урок в неделю по 2 часа 30 мин
  • Двусторонняя видеосвязь на уроках с эффектом присутствия
  • 1 пробный ОГЭ с разбором
  • Личные беседы с преподавателем
  • Проверка домашних заданий
  • Индивидуальный разбор ошибок
  • Индивидуальный план подготовки
6 500 руб/мес
8 платежей
52 000 руб. за курс
или 45 000 руб/курс
при оплате сразу

Программа курса

  • Фонетика. Лексика. Орфография. Морфология
  • Словосочетание. Простое и сложное предложение. Подлежащее, сказуемое, определения, дополнения и обстоятельства
  • Односоставные предложения
  • Синтаксический анализ предложения и знаки препинания
  • Вводные слова. Сравнительные обороты. Вставные конструкции
  • Прямая и косвенная речь
  • Стили и типы речи

Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

О чем важно знать родителям

  1. Почему ребёнку не хватает школьных уроков по русскому?

    В 5-8 классах закладывается база знаний по русскому языку. С каждым годом программа усложняется, а темы становятся более абстрактными. Времени на повторение и закрепление навыков не хватает. В итоге к 9 классу ученики подходят серьезными пробелами в знаниях.
    По мнению педагогов и учеников, ВПР в средней школе сильно затрудняют учебный процесс и крадут время на изучение фундаментальных тем: например, для школьников важно уметь создавать текст с нуля и грамотно выражать свои мысли. Этот навык пригодится и в жизни, и в профессии.

  2. Что выбрать: репетитора или курсы?

    Начните выбор дополнительного образования с целеполагания. Вы сразу поймёте, что для вас будет результатом обучения, и не потратите время и деньги впустую.
    Специалисты MAXIMUM проводят бесплатные консультации перед началом курса, чтобы объективно оценить знания ребёнка, поставить цель и план по её достижению. Курс начинается с диагностики знаний и личной беседы ученика с преподавателем: преподаватель помогает найти мотивацию и обозначить точку старта, а в дальнейшем отслеживать прогресс и поддерживать интерес подростка к учёбе. Родитель и ученик получают отчёты о результатах и видят эффективность обучения в цифрах.
    Обратите внимание на материалы курса: ученик не сможет освоить навык, если будет просто решать задачи по учебнику. И, конечно, личность преподавателя. Ученик должен чувствовать ответственность за подготовку к урокам и домашние задания, но также и комфорт на занятиях и в общении с преподавателем.
    Узнайте больше о преимуществах курсов MAXIMUM перед репетиторами на индивидуальной консультации

  3. В каком формате проходят занятия?

    На курсе мы используем собственные материалы и методики. Например, школьники изучают грамматику и орфографию по текстам из «Гарри Поттера» и «Хроник Нарнии». Это мотивирует подростков и помогает лучше понять материал. Курс развивает языковое чутье и насмотренность — ту самую врожденную граммотность.
    Как проходит урок:
    изучаем правила и отрабатываем их на практике, узнаём способы анализа текстов разных жанров, развиваем свою устную и письменную речь.
    Закрепляем знания
    После каждого блока учеников ждет интересное задание: стендап, брейн ринг, тотальный диктант, симуляция ВПР или зачета

  4. Как проходят занятия?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материал.
    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание учеников
    ● После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах.

Как проходит онлайн-обучение?

    Всё для учёбы — в онлайн-модуле
    В онлайн-модуле есть всё, что нужно для учёбы: расписание уроков, теория, домашние задания, статистика прогресса и чат с преподавателем
    Уроки в реальном времени
    Занятия проходят в режиме реального времени — как в классе. Преподаватель видит каждого ученика и контролирует внимание группы. В любой момент можно задать вопрос в чате или обсудить тему голосом
    Обратная связь
    Преподаватель отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и индивидуально разбирает ошибки. На курсе есть личные встречи, где преподаватель обсуждает прогресс в обучении, успеваемость и мотивацию подростка.
    Аналитика прогресса
    Ученики делают домашние задания и пишут контрольные по каждой теме. В онлайн-модуле можно следить за прогрессом школьника: посещаемостью, рейтингом в баллах, домашними заданиями.

Государственная лицензия
  • Заключаем договор и несем юридическую ответственность за результат в обучении.
  • У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому вы можете вернуть до 13% от курса в виде налогового вычета

FAQ

  1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?

    ● Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. Поэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.
    ● Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроков.
    ● Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса.

  2. Кому подойдет курс?

    ● Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу.

  3. Как проходит обучение?

    ● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике.
    ● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика
    ● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно задать вопрос преподавателю 24/7. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах